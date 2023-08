Viva Rai2!, trovata la sede per la nuova stagione/ La nuova location al Foro Italico

Viva Rai2!, la nuova stagione del morning show “trasloca” al Foro Italico

Arrivano finalmente novità confortanti sul futuro “logistico” di Viva Rai2!, il programma mattutino condotto da Fiorello che ha concluso la prima stagione con non poche polemiche. La trasmissione ha infatti dovuto lasciare la sede di Via Asiago in seguito alle polemiche dei residenti; da questioni legate alla pulizia, fino ai rumori poco sopportabili alle prime ore del mattino. Sono state dunque settimane di trattative con il comune di Roma per trovare una soluzione che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata trovata ma in una nuova ubicazione: il Foro Italico.

A riportare la notizia della nuova location per Viva Rai2! è il portale DavideMaggio; pare infatti che lo show mattutino sia pronto a sbarcare presso il Foro Italico. L’ubicazione dovrebbe essere una zona parcheggio adiacente alle piscine del Coni; la zona verrebbe dunque allestita con il nuovo glass per la realizzazione del programma e con un discreto spazio a disposizione per il corpo di ballo.

Viva Rai2!, confermato il cast per la nuova stagione dello show mattutino di Fiorello

Stando a quanto riportato dal portale, sarebbero ancora in corso le trattative tra i dirigenti Rai e la società Sport e Salute, ovvero l’ente governativo con giurisdizione sul complesso del Foro Italico. Se dunque la nuova location venisse confermata, per Viva Rai2! due rappresenterebbe un’ottima alternativa dal punto di vista logistico e gestionale. Fiorello & Co avrebbero molto più spazio a disposizione, soprattutto in riferimento agli spettacoli del corpo di ballo.

Per quanto concerne il cast della nuova edizione di Viva Rai2! – che potrebbe dunque traslocare al Foro Italico – DavideMaggio riporta conferme su tutti i protagonisti della passata stagione televisiva. Al fianco di Fiorello ci saranno ancora Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Ruggiero Del Vecchio. Per quanto riguarda la regia dovrebbe ancora portare la firma di Piergiorgio Camilli. In riferimento al debutto della seconda edizione di Viva Rai2!, la data prescelta pare essere il prossimo 6 novembre.

