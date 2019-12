Viva Raiplay, Fiorello/ Diretta streaming e ospiti 4 dicembre: Luca Barbarossa e…

VIVA RAIPLAY, ANTICIPAZIONI DELLO SHOW DI FIORELLO

Si riparte con una nuova settimana di Viva Raiplay! L’appuntamento con la diretta di Fiorello riparte oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, sull’ormai ben nota piattaforma streaming della Rai. Tre nuovi appuntamenti durante i quali Rosario Fiorello ospiterà grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana con i quali darà vita ad imperdibili siparietti. Ma quali saranno gli artisti che questa sera saranno sul palco di Viva Raiplay? L’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale della piattaforma Rai e svela che il primo di questi ospiti è Luca Barbarossa. Solo qualche settimana fa, il cantante è stato tra gli ospiti di Una Storia da Cantare per l’omaggio a Lucio Battisti. Sul palco si è esibito col brano “Per una lira”, emozionando la conduttrice dell’evento, Bianca Guaccero.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO: GLI OSPITI DEL 4 DICEMBRE

Memore di quel bel momento che ha visto protagonista Luca Barbarossa, Fiorello è pronto a regalarne anche stasera di nuovi al pubblico assieme al cantante. Viva Raiplay! torna dunque in onda questa sera, 4 dicembre, dalle 20.35 in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma OTT Rai. Oltre a Luca Barbarossa, lo showman ospita anche un’altra noto cantante: Simona Molinari. La cantautrice e compositrice italiana potrebbe regalare ai telespettatori di Raiplay un’esibizione in pieno stile jazz, magari un duetto assieme al conduttore o addirittura un terzetto, qualora partecipasse anche Barbarossa. Un appuntamento che ancora una volta si preannuncia dunque imperdibile, anche perché oltre alla musica non mancheranno gli esilaranti monologhi di Fiorello.

VIVA RAIPLAY, LO SHOW DI FIORELLO SULLA PIATTAFORMA ONLINE

Tutto è dunque quasi pronto per l’appuntamento in diretta di Viva Raiplay di questa sera, 4 dicembre 2019. Ricordiamo infine che a Viva Raiplay Fiorello non sarà da solo. Lo showman sarà accompagnato nel corso della puntata dal maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e la voce di Vincenzo Mollica. Lo show potrà essere fruito gratuitamente in qualunque momento della giornata sempre e solo tramite la piattaforma streaming Rai: clicca qui per accedere.





