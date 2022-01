Vladimir e Veronica, storia vera Un amore così grande/ “Ci sono elementi veri ma…”

Vladimir e Veronica sono i protagonisti di Un Amore così Grande, il film diretto da Cristian De Mattheis, con il coinvolgimento dei ragazzi de Il Volo. Parliamo di una commedia sentimentale che ha fatto breccia nel cuore dei cinefili più romantici, ma che non è del tutto ispirata ad una storia vera. Anche se il regista Cristian De Mattheis, ha confessato di aver inserito qualche elemento reale in questa appassionate storia d’amore, caratterizzata dalle mille difficoltà vissute dai protagonisti.

Il tema predominante è la passione per la lirica del protagonista Vladimir, che si intreccia all’amore per Veronica, con la quale scatta una passione esplosiva. “È una storia di finzione con qualche elemento autobiografico. È un po’ una favola, ma del resto anche la mia storia lo è”, ha raccontato De Mattheis il regista in una recente intervista.

Un Amore così grande, la storia vera d’amore tra Vladimir e Veronica

Dunque Vladimir è un ragazzo italorusso che ha vissuto a San Pietroburgo con la mamma, un’ex cantante lirica italiana malata di cuore, lasciata sola dal compagno dopo la nascita del figlio. Quando la madre muore, il ragazzo si promette di ritrovare il padre. Così lo cerca a Vienna, dove però conosce un gruppo di musicisti di strada, che resterà colpito dal suo talento. Una storia che parla d’amore, amore per la musica e per una donna, Veronica, che cambierà la vita del protagonista.

Che sia tratto da una storia vera o meno, non è dato sapere. Il regista De Mattheis è sempre stato piuttosto sibillino su questo tema, spostando l’attenzione su altri aspetti del film: “Sono un giovane regista di quarantacinque anni che, dopo venticinque anni di lavoro in televisione, esordisce al cinema. Trovo che già questo sia un miracolo”, le sue parole.

