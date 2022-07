Vladimir Luxuria affossa Maria Laura De Vitis “Ci ha provato con tutti”/ “Mercedesz…”

Vladimir Luxuria contro Maria Laura De Vitis

Vladimir Luxuria, come opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, è stata promossa a pieni voti dal pubblico che ha apprezzato la sua schiettezza nel rapportarsi ai naufraghi. Senza peli sulla lingua, ha sempre detto tutto ciò che pensava sui naufraghi e, nei confronti di Maria Laura De Vitis non ha nascosto di avere dubbi sulla sua sincerità. In un’intervista rilasciata così ai microfoni del settimanale Novella 2000, Vladimir ha spiegato di non aver mai realmente creduto al suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni e Luca Daffrè.

Vladimir Luxuria seduce Roger Balduino/ Il bacio di Giuda scatena la passione...

“Maria Laura ha fatto la falegname: chiodo schiaccia chiodo passando da Alessandro a Luca” – ha detto la Luxuria a Novella 2000. “Ci ha provato con tutti, ma l’obiettivo era chiaro e dichiarato, vincere l’Isola. Niente da fare in nessuno dei fronti”, ha aggiunto.

Vladimir Luxuria non risparmia Mercedesz Henger e Luca Daffrè

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, la Luxuria non ha risparmiato frecciatine neanche a Mercedesz Henger e Luca Daffrè. “Mercedesz ha puntato diritto su Edoardo. Troppo di fretta ed era poco credibile. Per quanto riguarda Luca, l’Isola ha fatto capire che le storie costruite a tavolino non funzionano. Ci ha provato, ma il giochino gli si è rotto in mano. Strategia sbagliata”.

Vladimir Luxuria zittisce Zequila all'Isola dei Famosi 2022/ "Non parlare di te!"

Promosso a pieni voti, invece, Nicolas Vaporidis con cui, dopo una partenza difficile culminata in una pesante discussione, Vladimir si è rivista quando partecipò all’Isola come concorrente. Promossa anche Carmen Di Pietro che, sull’Isola, ha portato allegria e leggerezza e che, per la Luxuria, avrebbe meritato il secondo posto.

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria, rivelazione hot "La prima volta? Bruttissima"/ "L'ultima con una guardia del corpo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA