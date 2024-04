Vladimir Luxuria choc: “Niente seconde chance all’Isola dei Famosi 2024″/ Drastica decisione sugli eliminati

Niente seconde chance all’Isola dei Famosi 2024: l’annuncio di Vladimir Luxuria

Cambia tutto all’Isola dei Famosi 2024. Il reality, nel corso degli anni, ci ha abituati ad una lunga serie di eliminazioni provvisorie. I meno votati al televoto venivano eliminati, ma non definitivamente, finendo invece su un’altra isola dove vivevano isolati dal gruppo e in attesa di ulteriore responso del pubblico. Nel corso della seconda puntata di questa nuova edizione, Vladimir Luxuria ha però annunciato che quest’anno non sarà così.

Conduttrice nuova e anche regole nuove per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024. Quest’anno, infatti, non ci saranno seconde chance, ma chi verrà eliminato una volta, lo sarà definitivamente, senza avere la possibilità, invece, di recarsi sulla seconda isola.

Non ci saranno seconde isole all’Isola dei Famosi 2024: “Gli eliminati sono eliminati definitivamente”

“Quest’anno le cose cambiano, non ci saranno seconde possibilità.” ha annunciato Vladimir Luxuria nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024. “Se il pubblico decide di mandare via qualcuno, lo manda via. Non ci sono altre isole, non ci sono seconde chance. Non c’è la Playa desnuda, la playa dei ripescati, no! Se voi decidete che qualcuno non deve stare più su quest’isola, quel qualcuno su quest’isola non ci sarà!” ha quindi continuato, chiarendo il grande cambiamento di questa nuova edizione del reality della sopravvivenza. Una decisione che trova d’accordo il pubblico a casa, che già in passato aveva aspramente criticato questa modalità del gioco.

