Vladimir Luxuria e il flop dell’Isola dei Famosi 2024: “È mancata la ‘tresca’”/ “I single c’erano, ma…”

Vladimir Luxuria, cos’è mancato all’Isola dei Famosi 2024: l’ammissione

A distanza di poche settimane dal termine dell’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ha tracciato il bilancio di un’edizione complicata da bassi ascolti e poco appeal sul pubblico. La conduttrice è più volte intervenuta negli ultimi giorni per commentare l’insuccesso del reality, e l’ha fatto anche ai microfoni di Nuovo, come riporta Libero Magazine. Al settimanale ha infatti ammesso quale sarebbe stata la principale mancanza di questa edizione, che ha portato al flop di ascolti: “È mancata la ‘tresca’, un ingrediente fondamentale nei reality show“.

Secondo la Luxuria, dunque, a pesare sul mancato coinvolgimento del pubblico sarebbero state le poche dinamiche sentimentali instaurate tra i naufraghi in Honduras. E, ricordando l’edizione di cui fu vincitrice e in cui si parlò tanto del presunto flirt tra Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi, ammette con un filo di rammarico: “In questa edizione, invece, niente. I single c’erano, ma sonnecchiavano“.

Vladimir Luxuria e i numerosi ritiri: “Certe dinamiche non si sono sviluppate“

Vladimir Luxuria, nel corso dell’intervista a Nuovo, ha anche ammesso di non aver mai pensato di abbandonare L’Isola dei Famosi 2024 a edizione in corso, nemmeno quando i risultati e gli ascolti non arrivavano: “No, mai! Io porto sempre a termine tutto quello che faccio. Ho imparato tanto“. Poi, ritornando sulle papabili cause di questo insuccesso televisivo, la conduttrice si è anche soffermata sui numerosi ritiri dei naufraghi, soprattutto nelle prime settimane di trasmissione.

“Purtroppo ci sono stati tanti ritiri soprattutto all’inizio – ammette – Penso a Marina Suma, al poeta Pietro Fanelli, al pescivendolo Peppe Di Napoli, e certe dinamiche purtroppo non si sono sviluppate“. Infine, focalizzandosi sui suoi opinionisti e in particolare su Dario Maltese, si dice soddisfatta dell’operato del giornalista: “All’inizio sembrava essere terrorizzato, poi ci ha dato grandi soddisfazioni. È uno che si prepara tanto“.

