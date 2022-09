Vladimir Luxuria contro Alex Belli/ “Rosica, vorrebbe stare al posto della Berti”

Vladimir Luxuria furiosa contro Alex Belli: la replica dell’opinionista

Vladimir Luxuria ha replicato alle parole di Alex Belli contro Orietta Berti; l’attore ha rivolto alla futura opinionista del GF Vip 7 delle parole graffianti e poco lusinghiere. Il tweet dell’ex gieffino è rimbalzato su tutto il web, generando polemiche tra gli utenti e i vip che hanno preso le difese della cantante.

Tra queste, oltre a Karina Cascella, si aggiunta anche Luxuria che, come riporta Pipol Gossip, ha tuonato: “Alex Belli? avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta! Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona. Inoltre aggiungo che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima, frizzantissima e aggiungo: menomale che c’è! Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi“. Dunque, la posizione di Vladimir Luxuria è piuttosto evidente; l’opinionista non perdona il gesto dell’attore e lo condanna.

Alex Belli la difesa contro Vladimir Luxuria e Gabriele Pariglia: “Mai voluto fare l’opinionista”

Dopo la replica di Vladimir Luxuria nei suoi confronti, Alex Belli riceve un altro commento da Gabriele Pariglia che dichiara: “Voglio bene ad @alexbelli che è una persona molto intelligente questo scivolone però è pessimo . Sono sicuro si scuserà con @bertiorietta“.

A queste parole che ricalcano il pensiero di Vladimir Luxuria, l’ex gieffino risponde sui social: “Giusto per la cronaca Gabri, io non ho fatto nessun scivolone, è partita l’intervista di Orietta contro di me e “offendendo” e minimizzando il trascorso professionale, che per carità non è certamente paragonabile al suo, ma ognuno di noi ha la propria storia da scrivere!! Perciò ho grande rispetto per Orietta, ho solo espresso un parere dopo un suo attacco e soprattutto dopo una sua dichiarazione su TVsorrisi che cita: “Spero di ricordarmi i Nomi” riferito ai concorrenti. Detto questo, auguro il meglio a lei a tutto il cast e a tutta la produzione del GF, che porto nel cuore, e che sia una altrettanta stagione di successo come la precedente!! P.S. non ho mai voluto fare l’opinionista“.

