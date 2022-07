Vladimir Luxuria, duro scontro con Lory Del Santo e Marco Cucolo/ “Si entra sul personale…”

Marco Cucolo e Lory Del Santo: la critica di Vladimir Luxuria

Nonostante la mancata qualificazione alla finale de L’isola dei famosi 2022, Marco Cucolo e Lory Del Santo possono dirsi tra i protagonisti indiscussi del reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, in quanto tra i naufraghi più discussi dentro e fuori il gioco. La coppia vip, che in particolare fa parlare di sé per la differenza di età intercorrente tra i due ormi ex naufraghi, lei 63 anni e lui 30 anni, ha spesso ricevuto delle critiche aspre da parte di Vladimir Luxuria, che al reality in particolare ha tacciato Marco di non essere se stesso, anche perché suscettibile all’influenza di Lory.

Non a caso, come ripreso da Biccy, Marco Cucolo ha replicato stizzito all’opinione espressa dall’opinionista sul suo conto, chiarendo di non essersi mai lasciato condizionare dal gioco intrapreso da Lory Del Santo a L’isola dei famosi 2022: “Vladi ha detto che sono una marionetta? Non è vero che mi facevo influenzare da Lory. Ho deciso ogni volta di testa mia. Perché è vero che sono un buono, ma non sono senza cervello. Nessuno mi plagia o mi manovra come fossi un burattino. Sto da tanti anni con questa donna, ma non sono un disperato. Prima si sono accaniti contro la mia compagna e poi contro di me. Non capisco questo accanimento nei nostri confronti. Che pensino ciò che vogliono, ma il nostro è un fidanzamento solido”. Dal suo canto, poi, si è aggiunta la compagna Lory Del Santo, tacciando Vladimir Luxuria di muovere un accanimento mediatico nei suoi riguardi: “La verità è che Luxuria non si è basata su cose accadute per denigrarmi. Lei è andata sul personale e questo non è giusto. Secondo me gli opinionisti non dovrebbero essere di parte, sarebbe corretto essere più oggettivi. Se voglio chiarire con lei? Diciamo che ho deciso che ogni giorno dirò qualcosa per informare tutti sulla vera realtà de L’Isola dei Famosi. Vedrete nei prossimi giorni quello che rivelerò“.

Ma qual è stata la reazione di Vladimir Luxuria alle ultime dichiarazioni di Marco Cucolo e Lory Del Santo?

Vladimir Luxuria replica a Lory e Marco

Ebbene, l’opinionista de L’isola dei famosi replica in un intervento concesso a Novella 2000. “Ho letto quello che hanno detto, ma non sono d’accordo -esordisce , nella sua ultima intervista, Vladimir Luxuria-. Non mi sarei mai permessa di entrare sul personale. Lei dovrebbe sapere tutto le conseguenze che ne derivano partecipando a programmi del genere. Non possono pretendere di ricevere soltanto complimenti”. Incalzata poi dal rotocalco di gossip sul vincitore del reality, che lei ha spesso e volentieri bacchettato, invece palesa di essersi in un certo senso ricreduta, complice un cambiamento dell’attore: “Nicolas? Ha dimostrato di aver superato alcuni limiti che aveva all’inizio del programma. Abbiamo anche litigato quando mi ha chiamato al maschile. Se in quella settimana fosse andato in nomination sarebbe uscito“.

