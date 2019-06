Vladimir Luxuria e Asia Argento, bacio hot/ Video: scatenate al Roma Pride 2019

Vladimir Luxuria e Asia Argento si sono scambiate un bacio appassionato al Roma Pride. Con le loro effusioni hanno voluto rilanciare in modo concreto le battaglie che la comunità Lgbtq sta affrontando sin da quanto, venticinque anni fa, è stato organizzato il primo corteo per le vie della Capitale. Inevitabilmente quel bacio ha fatto scalpore, ma Vladimir Luxuria ha voluto ribadire l’importanza di restare umani. «Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay lesbiche e trans, di essere bisessuali, intersex, siamo orgogliosi di essere umani». E questo per l’ex parlamentare vuol dire «non respingere nessuno, né per l’orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe sociale o la fede religiosa». Restare umani vuol dire anche salvare delle vite, «credere che una vita umana sia più importante di una merce da difendere». E quindi ha attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Se c’è stato qualcuno che aveva tutto il diritto di indossare delle divise meravigliose quelli erano i Village People. Dovrebbe smettere di imitarli».

VLADIMIR LUXURIA E ASIA ARGENTO SI BACIANO AL ROMA PRIDE

Scatenatissime Vladimir Luxuria e Asia Argento al Roma Pride. L’attrice, da sempre considerata “icona gay”, si è esibita in balli con l’altra testimonial d’eccezione, Vladimir Luxuria, in uno dei carri alla testa del corteo. «Non credo si possano fare passi indietro rispetto alle unioni civili: ormai sono entrate nella tradizione», ha dichiarato l’ex deputata. E poi ha spiegato: «Se vai a chiedere in giro alle persone, nessuno vorrebbe più abolirle. Tant’è che in campagna elettorale anche i nostri storici avversari non hanno più proposto nemmeno un referendum abrogativo». Al suo fianco in testa al corteo Asia Argento, che ha ballato con l’ex parlamentare e poi ha suggellato la sua giornata di impegno, ma anche di festa, con un bacio. Durante la manifestazione, Luxuria ha aggiunto: «E con questo bacio alla francese posso dire finalmente: l’unione ci fa forti e belle!». Di seguito il video del loro bacio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA