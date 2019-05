Vladimir Luxuria/ Spinge Francesca De André verso Gennaro? (Grande Fratello 2019)

Nei giorni scorsi, Vladimir Luxuria ha involontariamente scatenato le polemiche della rete. Sabato 25 maggio, l’attuale inquilina vip del Grande Fratello 16 ha infatti lasciato la casa di Cinecittà a causa di un impegno preso in precedenza. L’assenza, di un giorno soltanto, è stata inoltre annunciata dal profilo social del programma, ma anche se la nota specificava che la concorrente sarebbe rientrata “a Cinecittà nel corso della serata”, il web è insorto. L’accusa, come prevedibile, è quella di aver concesso ad personam privilegi non consentiti dal format, che nella sua formula originaria prevede la reclusione assoluta o l’eliminazione, qualora uno dei partecipanti non possa fare a meno di varcare la porta rossa. Vladimir Luxuria, però, ha avuto la possibilità di rientrare in gioco in serata e per lei, contrariamente a ciò che in genere accade ad altri concorrenti, l’avventura a Cinecittà può continuare. Ma qual è il motivo che ha spinto ex parlamentare di Rifondazione Comunista ad assentarsi dallo show? A svelarlo è Gossipblog, secondo il quale Luxuria si sarebbe recata a Verona per celebrare l’unione civile tra due sue carissime amiche, Laura e Sara.

Assente in casa: gli inquilini indagano

Nella casa del Grande Fratello 16, l’assenza di Vladimir Luxuria ha scatenato le ipotesi più disparate. Nelle prime ore del mattino alcuni ragazzi hanno immediatamente notato l’assenza dell’inquilina nel suo letto e, non riuscendo a trovarla in nessuna delle camere, hanno ipotizzato diversi scenari. “La vedi a letto? No? Allora dov’è”, ha chiesto Enrico. “Non è che è andata via stanotte? Non c’è”, ha risposto Erika. Appurato che l’inquilina non fosse nel cortile esterno né in confessionale, la curiosità dei ragazzi è aumentata a dismisura: “Veramente è scompara Vladimir? Se n’è andata? Ma non ci ha neanche salutato!”, ha sottolineato Valentina, mentre Serena Rutelli, certa che mai e poi mai l’inquilina avrebbe potuto lasciare la casa senza salutare, ha ipotizzato che potesse trovarsi nella stanza dei colori. Ma, a confondere ulteriormente le idee dei concorrenti è stata la presenza della sua valigia in camera, che ha scatenato quella che per Kikò Nalli è diventata una vera e propria caccia al tesoro. L’ex marito di Tina Cipollari l’ha infatti cercata ovunque, soffermandosi con particolare attenzione negli armadi e nel contenitore del suo letto.

Vladimir Luxuria indaga, Francesca De Andrè si indispettisce

Vladimir Luxuria si è rivelata un’alleata preziosa per i ragazzi del Grande Fratello 16. Da oltre una settimana si occupa con attenzione dei loro stati d’animo, indagando su quelle vicende che altrimenti passerebbero inosservate. Tuttavia, non tutti sembrano apprezzano le sue interferenze. Nei gironi scorsi, Luxuria ha chiesto a Francesca De Andrè se dopo aver scoperto del tradimento di Giorgio Tambellini, Gennaro abbia avuto un ruolo nella sua scelta di restare nella casa del Grande Fratello 16. Secondo Vladimir Luxuria, infatti, se la figlia di Cristiano De Andrè non è fuggita a cercare un chiarimento con il suo ragazzo “un motivo c’è” e quel motivo potrebbe essere proprio il concorrente campano. Francesca, però, ha ammesso che non sarebbe uscita comunque, spiegando di aver riflettuto a fondo sulle questioni legate a “contratto, regolamento e opportunità”; poi, infastidita dalle domande di Luxuria, ha abbandonato il suo posto a tavola con una scusa, lasciando la sui interlocutrice senza parole. “Ho fatto imbronciare Francesca, ma è una curiosità!”, ha sottolineato quindi Luxuria, particolarmente sorpresa dall’eccessiva reazione della concorrente.



