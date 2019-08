Vladimir Luxuria fidanzata?/ Il Canada le regala amore e gaffe: “Non sono anziana!”

Vladimir Luxuria ha trovato l’amore? Secondo il giornalista Dandolo per il settimanale Oggi, sembra proprio di sì. L’opinionista potrebbe aver trovato un nuovo fidanzato durante il suo ultimo viaggio con le amiche che l’hanno portata fino in Canada. Approfittando di questo periodo di televisione “off”, Luxuria ha pensato bene di dedicarsi qualche giorno di completo relax in viaggio in un posto bellissimo fatto di grandi metropoli e una natura ancora selvaggia, sembra che proprio in quei giorni abbia conosciuto una guardia forestale di origini molisane e che proprio lui le abbia fatto battere il cuore. Al momento non ci sono conferme (e smentite) su questa presunta liason o flirt estivo ma sicuramente l’opinionista non ne farà mistero se le cose dovessero diventare serie o quasi. Ma in Canada Luxuria non ha trovato solo l’amore e in queste ore si parla di una gaffe che l’ha vista protagonista ma come vittima.

INCIDENTE DIPLOMATICO PER VLADIMIR LUXURIA IN CANADA: E L’AMORE?

A rivelare l’accaduto è stata lei stessa mostrando lo scontrino del cinema e notando un piccolo particolare, ovvero che il cassiere l’ha scambiata per un’anziana, over 65, applicando lo sconto. A quanto pare chi ha emesso il biglietto le ha applicato arbitrariamente lo sconto senza nemmeno premurarsi di controllare l’età o chiederle i documenti (visto che lei ha 54 anni e non quelli presenti sul biglietto): “Prendo lo scontrino che mi hanno rilasciato al Cinema Cineplex di Montréal (bellissimo il film Death and Life of John Donovan di Xavier Dolan) e scopro che mi hanno fatto lo sconto anziani! Aaaaaarg! Adesso ci sarà incidente diplomatico con il #canada e chiederò a Trudeau di sradicare questo cinema!!!”. L’ironia non è mancata né da parte sua e né da quella dei suoi fan che hanno commentato l’accaduto subito sotto la didascalia della loro beniamina.

Ecco il post dell'”incidente” ma sull’amore tutto tace:





