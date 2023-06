Vladimir Luxuria furiosa con Helena a L’Isola: “L’hai fatta fuori dal vaso!”/ “Hai sbagliato con Cristina”

Helena Prestes contro Cristina Scuccia a L’Isola: interviene Vladimir Luxuria

La semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 si apre con alcuni confronti. Helena Prestes ha avuto una forte lite con Cristina Scuccia, e in diretta vengono mostrate alcune delle pesanti frasi dette all’ex amica. In particolare Helena l’ha accusata di non essere sincera, arrivando a toccare il suo passato ecclesiastico: “Dici bugie al pubblico, fai il personaggio. Cosa è per te la fama? Di suora non hai più niente, la suora è morta, non lo sei nemmeno nel cuore. Davanti alle telecamere è una persona, quando non c’è la telecamera un’altra.”

Parole pesanti che sono poi state commentate in diretta. Se Helena ha ribadito la sua opinione su Cristina, dicendo di aver detto la verità, dallo studio Vladimir Luxuria chiede di poter avere un confronto con la naufraga.

Vladimir Luxuria attacca Helena Prestes: “L’hai fatta fuori dal vaso questa volta!”

Solitamente dalla parte di Helena, questa volta Vladimir si è detta molto infastidita dalle parole della modella brasiliana, arrivando a rimproverarla severamente. “Andare a parlare del passato, di una cosa così intima e così importante per Cristina, l’hai fatta davvero fuori dal vaso! Non ti devi permettere di giudicare il passato di una persona!” ha tuonato l’opinionista, scatenando gli applausi del pubblico in studio.

