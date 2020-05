Vladimir Luxuria in crisi col fidanzato Amin/ L’attivista invaghito della cameriera?

Pubblicità

Vladimir Luxuria è tornata single? Sembrerebbe esserci aria di crisi tra l’opinionista di casa Mediaset e il fidanzato curdo di nome Amin. A rivelare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo nella rubrica “Ah Saperlo…Pillole di Gossip” pubblicata sul settimanale Oggi. Il giornalista, infatti, ha tuonato: “Il suo potente fidanzato curdo si sia invaghito della sua cameriera ucraina, che lo assiste nella casa di Francoforte in cui è domiciliato. La caliente Vlady tenterà di riconquistarlo? Ah, saperlo…”. Sarà davvero così? Al momento non è dato sapere di più anche perchè la Luxuria non ha commentato la rivelazione di Dandolo; del resto non è una novità, visto che Vladimir è sempre stata molto restia a raccontare della sua vita sentimentale. Personaggio televisivo, ma anche scrittrice e conduttrice di successo, la Luxuria in queste ore si è scagliata contro Povia dopo lo scivolone che il cantante ha fatto a Vieni da Me di Caterina Balivo. Il cantante, infatti, intento a raccontare la sua quarantena ha detto: “Prendo lo straccio, poi io sono fissatissimo, sono un gay mancato”. Una battutaccia che è stata poco dopo ripresa duramente dalla padrona di casa Caterina Balivo e successivamente via social anche dalla Luxuria che ha commentato così: “un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un “cervello mancato e poco aggiornato”.

Pubblicità

Vladimir Luxuria fidanzato: è finita con Amin?

Tornando alla vita privata, Vladimir Luxuria durante alcune interviste rilasciate alla stampa non ha mai parlato nello specifico del compagno di nome Amin, l’attivista curdo a cui è legata da tempo. L’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi, infatti, è sempre riuscita a tenere bada il gossip per quanto concerne la sua storia d’amore con l’attivista curdo, ma ora sembrerebbe che tra i due ci sia un’altra donna di mezzo. Stando a quando rivelato in esclusiva assoluta da Alberto Dandolo il fidanzato di Luxuria, costretto a vivere lontano dalla sua amata per via del lockdown e della quarantena, si sarebbe invaghito di una cameriera ucraina. Possibile quindi che la storia d’amore tra Vladimir e Amin sia già solo un bel ricordo per l’opinionista di Barbara d’Urso visto che diversi mesi fa è stata proprio la Luxuria, dalle pagine del Corriere della Sera, a parlare della fine di un amore con un ragazzo curdo per via della distanza. Intanto la Luxuria ha festeggiato sui social gli ottimi risultati di “Lovers Online”, la mini-maratona di 17 film italiani a tematica LGBTQI lanciata da Lovers Film Festival di Torino, di cui è direttrice, che ha riscosso un grandissimo successo: “un risultato al di sopra di ogni aspettativa, considerato che è stato raggiunto in soli cinque giorni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA