VLADIMIR LUXURIA/ La mamma Maria Michela Guadagno: “Non mi dicesti che eri gay..”

Momenti di grande commozione nell’ultima puntata di “Ho qualcosa da dirti“, il programma condotto da Enrica Bonaccorti su Tv8. Nell’ormai celebre caffetteria dello show hanno fatto capolino Vladimir Luxuria e la mamma, Maria Michela Guadagno. Proprio quest’ultima è stata protagonista di uno slancio nei confronti della figlia:”Io una cosa che non ho mandato giù, perché tu non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale“. L’ex deputata di Rifondazione Comunista ha replicato: “Non è facile…“. La mamma a quel punto ha risposto:”Lo so…Adesso, pretendo che tu guardandomi negli occhi me lo dica“. Luxuria a questo punto ha soddisfatto la richiesta della mamma? Non proprio. L’opinionista televisiva, con pause nell’eloquio volte a creare la giusta suspense, ha infatti chiosato: “Mamma…io…sono…felice“.

MAMMA VLADIMIR LUXURIA: “NON TI HO MAI DETTO CHE TI VOGLIO BENE”

Una puntualizzazione importante quella fatta da Vladimir Luxuria nei confronti della mamma Maria Michela Guadagno:”Mamma, io sono felice. Che è la cosa più importante. Etero, gay, trans, sono felice, tranquilla e orgogliosa di avere i miei due genitori che mi stanno accanto, e che non mi hanno voluta far sentire discriminata, diversa“. Luxuria ha spiegato che all’inizio aveva paura di raccontare alla famiglia della sua omosessualità, “non avevo paura che mi chiudessero le porte di casa, ma quelle del cuore“. Subito dopo è stata ancora una volta la madre di Vladimir a prendere la parola e a guardare negli occhi la figlia sfondando una volta per tutte il muro dell’orgoglio:”Però anche io ho delle mancanze, non solo tu. Tu mi conosci, sono tua madre, lo sai che sono un po’ fredda, ti ho fatto poche coccole. Però lo sai, vorrei dirti una cosa che non ti ho detto mai. Ti voglio bene“. Inevitabile la commozione di Luxuria dinanzi a queste parole.





