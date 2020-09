Vladimir Luxuria, passione con ex ballerino Amici?/ “Ma non posso dire di sposarmi…”

A parlare dell’attuale situazione sentimentale di Vladimir Luxuria, ex parlamentare 55enne e oggi attivista per i diritti civili, è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che tra le pagine di Libero Quotidiano online ha parlato della “strana coppia” nata di recente. Per Luxuria, infatti, la stagione estiva è stata particolarmente fortunata sul piano dei sentimenti dal momento che le avrebbe permesso di conoscere un ex ballerino di Amici, il talent di Maria De Filippi, oggi 31enne, Gennaro Siciliano. “I due, come l’ex parlamentare mi ha raccontato si sono incrociati sulla costiera amalfitana”, ha rivelato Alessi al quale la stessa Vladimir avrebbe però riferito: “Ora non posso dire di sposarmi, però”. Probabilmente la passione tra Vladimir Luxuria ed il giovane ex ballerino di Amici sarà destinata ad esaurirsi con la fine della stagione calda ma Alessi si lascia andare ad un commento personale dal quale emerge un pizzico di malizia: “Il digiuno s’è interrotto. Non ci inviterà al pranzo di nozze, ma almeno l’appetito s’è quietato”.

VLADIMIR LUXURIA, PASSIONE CON GIOVANE EX BALLERINO DI AMICI?

Il gossip su Vladimir Luxuria e l’ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano in realtà non è recente. L’ex parlamentare, infatti, aveva già parlato della sua estate caliente tra le pagine del settimanale Nuovo al quale aveva confidato: “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati!”. Attrazione fisica a parte, Luxuria aveva raccontato i suoi giorni felici e romantici sulla Costiera Amalfitana, finalmente il dolce compagnia, ed aveva svelato anche un retroscena sul loro primo incontro: “Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa…”. Sin da allora però aveva precisato di non essere di certo fidanzata ma di aver vissuto con il sexy Gennaro dei momenti molto speciali. “E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale”, aveva svelato ancora a Nuovo, senza però voler scendere in dettagli particolarmente piccanti ma senza escludere qualche “bacetto” tra i due.



