Federico Perna scomparso dopo rientro dall’Honduras/ Ansia Guendalina: cos’è successo

Guendalina Tavassi e la scomparsa del fidanzato Federico Perna

Giallo all’Isola dei Famosi 2022 durante la 18esima puntata. Dopo essere stata la protagonista indiscussa della serata scontrandosi con la maggior parte dei concorrenti, Guendalina Tavassi ha raggiunto la postazione per le nomination. Dopo aver salutato Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Guendalina ha chiesto se in studio ci fosse anche il fidanzato Federico Perna che, nelle scorse settimane, l’ha raggiunta in Honduras per farle una sorpresa e riabbracciarla. Ilary, però, spiazza la naufraga ammettendo di non averlo più visto in studio dopo il rientro in Italia dall’Honduras.

“C’è il mio cuore?”, ha chiesto Guendalina dopo aver nominato Estefania. “Guendalina ti devo dire che il tuo cuore (Federico Perna ndr) da quando è venuto in Honduras, qua non è più tornato. Io non l’ho più visto”, ha risposto la Blasi scatenando immediatamente la preoccupazione della Tavassi.

La reazione di Guendalina Tavassi alla “scomparsa” di Federico Perna annunciata da Ilary Blasi

Dopo aver ascoltato le parole di Ilary Blasi, Guendalina Tavassi ha cominciato a porre una serie di domande per capire cosa possa essere successo. “Ilary con chi era tornato?”, ha chiesto la Tavassi. “Io l’ho visto in Honduras con te, dopo di che desaparecidos”, ha aggiunto la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. Guendalina non nasconde la propria preoccupazione temendo di essere stata lasciata. Vladimir Luxuria e Nicola Savino scherzano. “Io, Cuore e l’avvocato di Cicciolina che tu non conosci, ma avrai modo…“, dice Nicola Savino collegandosi a Vladimir che parla di discoteca.

“Quando beve è molto divertente”, dice ancora Vladimir. “Mi dicono di dire che sto scherzando, ma non sto scherzando. Io non l’ho più visto, ma mi dicono che sta bene”, aggiunge ancora la Blasi. “Ha fatto il viaggio di ritorno con qualcuno?”, chiede ancora una Guendalina preoccupata. “Con Beatriz (ex fidanzata di Roger ndr)”, scherza Nicola. “E’ tornato con lei? Ma lei c’è?”, prova ad indagare ancora la Tavassi. “Ti farò avere notizie”, conclude Ilary chiudendo l’argomento. Cliccate qui per vedere il video.











