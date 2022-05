Isola dei Famosi, pagelle 18 puntata/ Roger-Estefania sotto assedio! Marco si fa male

Isola dei Famosi 2022, le pagelle: Roger ed Estefania in nomination

La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 va in archivio con nomination scoppiettanti. Oltre a Luca e Gennaro, a rischiare grosso in vista del prossimo televoto sono Roger (voto 5) ed Estefania (voto 5,5), la coppia che in queste settimane è riuscita a spaccare completamente il pubblico. I due naufraghi stanno recitando? C’è chi, come Guendalina Tavassi (voto 6,5), è pronta a giurarci. La naufraga non crede al tira e molla tra Roger ed Estefania ed è convinta che la loro sia tutta strategia. Se così fosse, non avrebbe dato buoni frutti, dato che adesso sia Estefania che Roger sono a rischio eliminazione.

A proposito di eliminati, Mercedesz Henger ha perso il televoto con Nicolas Vaporidis ed è stata costretta a raggiungere Fabrizia, Licia e Blind a Playa Sgamadissima. Il cantante, durante la diretta, riceve la dolcissima sorpresa della fidanzata Greta (voto 8) e siamo d’accordo con Vladimir quando dice che “questo è vero amore”.

Isola dei Famosi 2022: Marco Cucolo si fa male ma non perde il sorriso

Sempre protagonista Carmen di Pietro (voto 7), che oltre alla sua esuberanza dimostra grande forza fisica. Lo stesso non si può dire del figlio Alessandro (voto 5), che dopo alcune settimane in Honduras comincia ad accusare la stanchezza. Nicolas e Lory del Santo (voto 6,5), invece, si confermano due naufraghi battaglieri, prova ne è che durante la puntata non se le mandano a dire. Volano parole pesanti anche tra Nicolas (voto 5,5) e Mercedesz (voto 4), che rifila proprio all’attore romano il bacio di Giuda.

Edoardo Tavassi (voto 6,5), invece, piange quando vede il videomessaggio del padre, con cui ha recuperato un rapporto delicato e fatto di alti e bassi. C’è poi il piccolo incidente durante la prova di resistenza per Marco Cucolo, il quale per sua stessa ammissione ha rischiato i gioielli di famiglia. Il fidanzato di Lory del Santo ha preso una brutta botta ma non ha perso il sorriso. Voto 6,5.

