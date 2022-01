Vlahovic all’Arsenal?/ Calciomercato: i londinesi preparano la maxi offerta, le cifre

La possibilità di vedere Dusan Vlahovic all’Arsenal lasciando la Fiorentina sembravano essere davvero scarse in queste ore di calciomercato invernale dopo l’intervista concessa dal calciatore. La punta serba ha infatti sottolineato il suo amore per i viola rivelando di avere l’obiettivo di riportare i toscani al vertice della Serie A così da giocare anche in Europa, aprendo dunque alla possibilità di rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2023.

Calciomercato Fiorentina/ Vlahovic: "Voglio i Viola in Europa, rinnovo? Mai dire mai"

Tuttavia, secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport, i Gunners sarebbero intenzionati a farsi seriamente avanti per tentare di aggiudicarsi il cartellino di Vlahovic, desiderosi di trovare un nuovo bomber che possa rafforzare il proprio reparto avanzato visti i problemi riscontrati fra il tecnico Arteta e Pierre Emerick Aubameyang, in partenza dalla Premier League ed accostato ad un paio di squadre del nostro campionato.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Kumbulla obiettivo concreto in difesa, davanti offerto Simy

CALCIOMERCATO NEWS: VLAHOVIC ALL’ARSENAL PER 70 MILIONI

Stando a quanto riportato dalla Rosea non sono affatto scarse le chances che l’approdo di Vlahovic all’Arsenal possa realmente concretizzarsi già in questa fase del calciomercato. La Fiorentina ha sempre tentato di trattenere il suo giocatore per puntare su di lui il più a lungo possibile ma davanti ad un’offerta da 70 milioni di euro complessivi divisi tra 55 milioni di parte fissa a cui si aggiungerebbe il cartellino di Lucas Torreira, in prestito a Firenze dalla scorsa estate, il patron Commisso potrebbe anche cedere.

LEGGI ANCHE:

Vlahovic si allena da solo a Natale/ Esercizi all'alba per il bomber e il mercato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA