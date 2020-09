Voce di Totti risveglia ragazza dal coma/ I genitori di Ilenia “Ti aspettiamo Pupone”

Francesco Totti per i tifosi della Roma è quasi una divinità, un santo. E leggendo la storia che vi stiamo per raccontare forse anche i supporters non della Lupa inizieranno a credere nelle doti “soprannaturali” del Pupone. Ovviamente lungi da noi confondere il sacro con il profano, fatto sta che la voce dell’ex numero 10 della Roma ha aiutato una ragazza a svegliarsi dal coma. E’ la bella storia, quasi una favola, con protagonista Ilenia, una giocatrice della Lazio, che è rimasta in coma per ben nove mesi a seguito di un bruttissimo incidente stradale. Come scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, il tutto ebbe inizio poco più di un anno fa, nella notte del 15 dicembre del 2019, quando, nel Braccianese, due ragazze a bordo di un’auto si scontrarono frontalmente contro un albero dopo essere uscite dalla carreggiata. Purtroppo una delle due non ce la fece, è morì sul colpo ancor prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre l’altra, appunto Ilenia, venne trasportata in codice rosso in condizioni gravi presso l’ospedale Gemelli di Roma.

ILENIA SI SVEGLIA DAL COMA GRAZIE A TOTTI: IL MESSAGGO DEI GENITORI AL PUPONE

Ilenia, come detto sopra, difende i colori biancocelesti in campo, ma fuori è una grandissima tifosa della Roma. Di conseguenza, durante i lunghissimi nove mesi del coma, i genitori le hanno fatto ascoltare l’inno giallorosso, e in seguito, grazie all’aiuto dell’Associazione Argos Forze di Polizia, del dottor Maritato e dell’allenatore Carlo Cancellieri, sono riusciti a farle recapitare un video con un messaggio da parte di Francesco Totti. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, le parole dell’ex star capitolina. Appena Ilenia ha udito quella voce super riconoscibile, le è scattato qualcosa dentro: i battiti sono iniziati lentamente ad aumentare, e nel contempo, è avvenuto il risveglio, seppur graduale. E’ stata proprio la voce di Totti a compiere il miracolo, e adesso la giovane calciatrice, chiede di poter incontrare il suo idolo nonché salvatore: “Caro Francesco cosa aspettiamo? – il messaggio dei genitori riportato sempre dal Corriere dello Sport – ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando. La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la Roma, hanno favorito il suo risveglio, il ritorno del suo sorriso così contagioso che non puoi fare a meno, ai suoi occhioni pieni di luce e allegria”.



