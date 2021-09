VOGLIO ESSERE UN MAGO, 2a PUNTATA/ Diretta streaming: gli Abisso Blu alla prova

Voglio essere un mago: anticipazioni seconda puntata 28 settembre

Puntata ricca di sorprese quella di Voglio essere un mago in onda oggi, 28 settembre 2021, su Rai 2. In particolare sono in arrivo i “Babbaloni”, si tratta di persone estranee al mondo delle illusioni e dei giochi di prestigio, anche se sono veri e propri “maghi dei social”. Si tratta degli influencer Elèna Hazinah, Giulia Sara Salemi e dei gemelli Marco e Mattia Munda. Cosa cambierà questo nelle classi di maghetti? Va detto che gli allievi della squadra Abisso Blu devono affrontare un complicato esame di sbarramento che potrà segnare l’uscita definitiva dalla scuola di uno dei ragazzi. Come se la caveranno? Riusciranno a rimanere ancora in gioco? Appuntamento su Rai 2 per scoprirlo. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sarà eliminato?

Dopo il debutto della scorsa settimana che ha portato a casa 691.000 spettatori pari al 3.9% di share, martedì 28 settembre, in prima serata, Raidue trasmette il secondo appuntamento di “Voglio essere un mago“, il nuovo reality-talent dedicato al mondo della magia. Dopo l’ingresso nel castello, per gli aspiranti maghi, le prove diventeranno sempre più difficili. In particolare, Luca, Juls, Giulia e Giuseppe della casata “Abisso Blu” dovranno affrontare l‘esame di sbarramento che prevede sia prove scritte che orali. Tutti gli allievi dovranno impegnarsi molto per superare l’esame e conquistare la fiducia professori e dal Magister che dovranno decidere i nomi degli allievi che meritano davvero di continuare l’avventura nel castello.

La seconda puntata di Voglio essere un mago, inoltre, metterà in crisi gli allievi già presenti nel castello che saranno sorpresi dall’arrivo di new entry che sconvolgeranno gli equilibri e creeranno scompiglio. Al castello, infatti, arriveranno i Babbaloni ovvero dei veri e propri influencer della magia ovvero Elèna Hazinah, Giulia Sara Salemi e dei gemelli Marco e Mattia Munda.

Voglio essere un mago: l’arrivo del celebre prestigiatore Maxim

Le sorprese della seconda puntata di Voglio essere un mago non finiscono qui. Oltre a dover fare i conti con l’arrivo de Babbaloni, i concorrenti del nuovo reality di Raidue dovranno affrontare esami e lezioni di magia sempre più complicate. Nel corso della puntata, i concorrenti dovranno imparare i segreti delle grandi illusioni con Eleonora Di Cocco. Seguirà, poi, la lezione di mentalismo con Federico Soldati e di micromagia con Jack Nobile e i suoi amici Hyde e Sbard.

Il momento speciale, poi, arriverà quando i ragazzi avranno la possibilità di scoprire tutti i segreti per diventare dei grandi maghi seguendo la lezione impartita dal Magister in persona, Raul Cremona, e da un ospite speciale: Maxim. A vigilare su tutti e a narrare tutti i fatti della serata sarà Silvan.

Come vedere la diretta streaming la seconda puntata di Voglio essere un mago

La seconda puntata di Voglio essere un mago può essere seguita in diretta televisiva sintonizzandosi su Raidue a partire dalle 21.20. Il reality, però, può essere seguito anche in diretta streaming attraverso Raiplay. Basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

