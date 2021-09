Voglio essere un mago/ Diretta e concorrenti: Raul Cremona e Silvan vigilanti

Voglio essere un mago, diretta e concorrenti prima puntata 21 settembre

“Voglio essere un mago!” è il nuovo reality-talent in onda su Raidue a partire da oggi, martedì 21 settembre, in prima serata. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con la passione per la magia, sono i protagonisti del nuovo reality che punta a scoprire nuovi talenti magici sotto l’occhio supervisore di Raoul Cremona che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività e del mago italiano più famoso ovvero Silvan che, invece, vigilerà su tutti e sarà il narratore degli eventi. Nel corso della prima puntata, i ragazzi entreranno già nel vivo dell’esperienza cominciando a seguire i corsi al termine del quale dovranno superare un esame per portare a casa il diploma.

Voglio essere un mago ha come location il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito in cui ogni casata avrà la propria stanza allestita con i propri colori. Non mancheranno gli spazi in comune come l’aula magna dove gli apprendisti seguiranno le lezioni e consumeranno i loro pasti, e il teatro, che ospitetà le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti.

I concorrenti e gli insegnanti di Voglio essere un mago

5 ragazze e 5 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sono i protagonisti di Voglio essere un mago. Gli apprendisti vivranno in un mondo magico in cui potranno studiare e alimentare la passione per la magia. Sin dall’inizio saranno divisi in in casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. I protagonisti della prima edizione di Voglio essere un mago sono: Pasquale Guercia (16, Salerno), Luca Funzione (18, Sarzana – SP), Giulia Serafin (17, Treviso), Giuseppe Capitolino (15, Cleto – CS), Marco Loffredo (17, Napoli), Silvia Lollino (18, Varese), Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP), Giorgio Andolfatto (16, Torino), Elettra Tercon (17, Ferrara), Christian Ceresera (18, Brescia), Daniel Motta (17, Villasanta – MB), Matilde Carioli (14, Bergamo).

Ad insegnare le varie discipline magiche e a valutare le prove a cui saranno sottoposti ogni settimana gli allievi saranno gli insegnanti di Voglio essere un mago, ciascuno dei quali è esperto in una determinata disciplina: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Voglio essere un mago: le prove della prima puntata

Durante la prima puntata di Voglio essere un mago, gli apprendisti si ritroveranno a vivere all’interno del castello dove, per cinque settimane, saranno totalmente isolati dalla realtà e trascorreranno il loro tempo provando a diventare dei veri maghi. Sin da questa puntata cominceranno le lezioni e i corsi per migliorare le proprie qualità.

Ogni settimana, i concorrenti delle tre casate di Voglio essere un mago dovranno provare a stupire il pubblico con dei veri e propri trucchi magici innovativi e stupefacenti. Tutti i componenti della casata peggiore dovranno affrontare gli esami di sbarramento in cui ogni apprendista sarà a rischio eliminazione. Per poter continuare l’avventura, ogni apprendista dovrà dimostrare di avere le carte in regola per restare nella scuola di magia.



