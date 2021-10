Voglio essere un mago, 3a puntata/ Diretta streaming: arriva l’illusionista Luca Bono

Voglio essere un mago: diretta e anticipazioni terza puntata 5 ottobre

Martedì 5 ottobre, in prima serata, Raidue trasmette la terza puntata di Voglio essere un mago, il nuovo reality dedicato totalmente agli amanti della magia e che punta a trovare nuovi talenti. Dopo le prime due puntate nel corso delle quali non sono mancate sfide e prove da affrontare per i concorrenti che si sono tuffati in un’avventura magica. Anche questa, i concorrenti di ciascuana squadra dovranno affrontare sfide sempre più difficile per evitare l’eliminazione e restare nel castello per poter portare a casa il diploma.

Dayane Mello violentata a La Fazenda?/ Dalle parole di Nego Do Borel a Le Iene

Nell’appuntamento in onda questa sera, gli allievi di ciascuna squadra, oltre a seguire le lezioni di Grandi Illusioni con Eleonora di Cocco, seguiranno anche la lezione del professore Jack Nobile farà riflettere gli aspiranti maghi su cosa significhi essere se stessi. Ci sarà, poi, il momento dedicato alla lezione del “magister” Raul Cremona che li aiuterà a trovare il loro personaggio scenico.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu/ Da Ludovica Frasca a Sabina Donadei: amori ed ex

Voglio essere un mago: sfida nel libirinto

La terza puntata di Voglio essere un mago sarà ricca di ospiti. Nel castello che ospita i concorrenti, infatti, arriverà anche l’illusionista Luca Bono con le sue colombe che stupirà gli aspiranti maghi con il suo talento. Gli apprendisti, inoltre, all’interno del Labirinto della Masone, potranno assistere ad una esibizione seguita da una lezione di Andrew Basso, tra i maggiori escapologi del ventunesimo secolo, star mondiale della magia.

Le tre casate, inoltre, dovranno affrontare una sfida nell’intricato Labirinto. Non mancheranno, inoltre, gli esami di sbarramento al termine dei quali alcuni apprendisti dovranno lasciare il castello e dire addio al sogno di conseguire il diploma.

Mario Balotelli dolce messaggio per Raffaella Fico/ "Ti auguro il meglio per il tuo nuovo amore"

Come vedere la diretta streaming Voglio essere un mago

Per vedere la terza puntata di Voglio essere un mago in diretta televisiva basterà sintonizzarsi su Raidue a partire dalle 21.10. Come per tutti i programmi Rai, inoltre, è disponibile anche la diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva.

Per vedere la diretta streaming è necessario collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA