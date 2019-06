VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA/ Anticipazioni seconda e ultima puntata

VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 4 giugno 2019, Rai 1 trasmetterà la seconda e ultima puntata di Volevamo andare lontano Bella Germania, la miniserie tedesca in prima tv assoluta. Si intitolerà “Il segreto“, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: durante la sua prima sfilata, Julia (Natalia Belitski) fugge per l’agitazione e poco dopo viene avvicinata da un anziano, che le rivela di essere suo nonno. Alexander (Christoph Letkowski) è infatti il padre di Vincenzo (Stefan Kurt), l’uomo che l’ha data alla luce e che lei crede morto da diversi anni. L’uomo le rivela che in realtà è ancora vivo, anche se la madre Tanja (Andrea Sawatzki) ammetterà a fatica la verità. Durante il primo incontro, Alexander le rivela di aver conosciuto Giulietta (Silvia Busuioc) quando era fidanzata con Enzo (Deniz Arora), un siciliano che si era preso cura dell’intera famiglia. Dopo essere arrivato a Milano a metà degli anni Cinquanta, Alexander e Giulietta si conosceranno per caso ed infine si innamoreranno. Nonostante le pressioni della famiglia, lei decide alla fine di raggiungerlo a Monaco. Mentre ha le valige in mano, pronta alla fuga, viene colta da un malore che si rivelerà essere una gravidanza. Enzo crede subito che il figlio sia suo e Giulietta deciderà di chiudere la relazione con Alexander per seguire quello che crede essere il suo destino. Nel presente, Alexander rivela alla nipote che Giovanni (Denis Moschitto), il fratello di Giulietta, ha una gastronomia a Monaco da tempo. E’ il solo a sapere dove si trova Vincenzo, ma qualcosa blocca lo zio. Sarà la moglie Rosaria (Ana Sanchez) a dirle che vive a Torino con la sua nuova famiglia e dove trovarlo. Nella Milano del ’55, Giulietta decide di abbandonare i suoi sogni di diventare stilista, mentre Giovanni parte per la Germania erivede Alexander. Nove anni più tardi, l’ingegnere rivede la donna di cui è ancora innamorato, ma scopre di non avere alcuna speranza. Diverso tempo dopo, Antonio sposa Rosaria, mentre il matrimonio fra Giulietta e Enzo crolla. La donna decide quindi di lasciare tutti e si trasferisce in Germania. Nel presente, Antonio accompagna Julia a Torino, ma devono superare l’iniziale volontà di Vincenzo di non rivedere la figlia. Lo zio rivela inoltre alla ragazza che il rapporto fra suo padre e Alexander si è distrutto per via di quello che è accaduto a Giulietta. Nel passato, Giulietta spinge il fratello ad aprire un negozio e intanto riprende a cucire. Enzo piomba a Monaco con la suocera e cerca di convincerla a seguirlo, ma poi ritorna in Italia da solo. Diversi mesi dopo, Rosaria dà alla luce il primo figlio e in quell’occasione Giulietta rivede Alexander. Anche l’ingegnere si trova in ospedale per lo stesso motivo, ma cerca comunque di avere un contatto con lei. Alla nuova apparizione di Enzo, la donna decide però di rimanere con il marito. Incontrerà Alexander un’altra volta, solo per restituirgli i biglietti per il teatro che le ha fatto recapitare.

ANTICIPAZIONI VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA DEL 4 GIUGNO 2019

EPISODIO 2, “IL SEGRETO” – Julia scoprirà che non sa davvero ancora tante cose sul conto del padre e della sua famiglia. Il passato è oscuro e solo Vincenzo potrà dare alla figlia quella fetta di verità che sta cercando. Anche se tutto è iniziato per volere di Alexander, dovrà scoprire in prima persona che cosa è accaduto in seguito all’ultimo incontro fra il nonno e Giulietta, per poi comprendere perché il padre ha deciso di abbandonarla e di non rivedere il padre naturale. Julia dovrà fare i conti con qualcosa che la madre Tanja non le ha mai rivelato prima, con i ricordi del padre sulla sua fanciullezza dissoluta, le corse in vespa e tutto il resto. Ed anche su quell’episodio in cui ha puntato la pistola contro Alexander, ritenendolo responsabile della morte della madre. Julia scoprirà anche perché il padre è finito in prigione, prima che Vincenzo accetti di raggiungere Monaco ancora una volta e rivedere il padre Alexander.

