“Voli di Stato di Salvini illegittimi”/ Corte dei Conti archivia: “No danno erariale”

Nuovi aggiornamenti sul caso “voli di Stato” di Matteo Salvini. La Corte dei conti del Lazio ha disposto l’archiviazione, trasmettendo gli atti ai colleghi della sezione penale: secondo quanto riporta Il Messaggero, la procura regionale i viaggi dell’ex ministro dell’Interno e del suo staff effettuati con velivoli di Polizia e Vigili del Fuoco «potrebbero essere illegittimi», sebbene non abbiano arrecato alcun danno erariale. Nonostante non ci sia stato alcuno spreco di denaro pubblico, per il procuratore capo Andrea Lupi i voli potrebbero aver rappresentato un vantaggio per il segretario federale della Lega, che potrebbe tradursi in un’ipotesi di abuso d’ufficio. Nella richiesta di archiviazione trasmessa ai colleghi di piazzale Clodio, la Corte dei Conti sottolinea che i mezzi sono stati acquistati «per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale».

“VOLI DI STATO DI SALVINI ILLEGITTIMI”: LA PALLA PASSA A PIAZZALE CLODIO

La Corte dei Conti ha precisato che dall’1 giugno 2018 sono stati registrati «20 voli con aereo P.180 e 14 voli con elicotteri in dotazione al Dipartimento di P.S., nonché un volo con aereo P.180 in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», viaggi che sono limitati al Capo dello Stato, ai presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte Costituzionale. Non è dunque previsto il ministro dell’Interno, con la procura regionale del Lazio che ha inoltre sottolineato che non è possibile dimostrare la sussistenza di un danno erariale, poiché i costi sostenuti per i voli di Stato «non appaiono essere palesemente superiori» a quelli che sarebbero stati sostenuti per i voli di linea. Lo stesso Salvini aveva affermato nei giorni del “caso”: «L’inchiesta sui voli di Stato fa ridere. Li uso ovviamente quando vado in missione come Ministro, non quando vado a sciare o a mangiare un panino».

