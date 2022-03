Vostro Onore/ Anticipazioni ultima puntata: Matteo racconta la verità, Vittorio…

Vostro onore, ultima puntata 21 marzo 2022

Questa sera, lunedì 21 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di “Vostro onore”, la fiction interpretata da Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella e Matteo Oscar Giuggioli. Grande attesa per il finale di stagione in cui tutte le domande troveranno risposta. “Succederà un macello, davvero di tutto, l’ultima serata è disarmante, si rimane davvero a bocca aperta. Succede il finimondo, non posso dire altro”, ha rivelato Matteo Oscar Giuggioli, il giovane attore che nella serie interpreta Matteo, a Fanpage. Ma vediamo le anticipazioni dell’ultima puntata di “Vostro onore”, come sempre suddivisa in due episodi. Nel primo, il settimo della fiction, ritroviamo Matteo in ospedale, nella camera di Diego Silva, il ragazzo che ha investito senza prestargli soccorso. Cosa ci fa lì? Glielo chiedono Danti, Sara e Orlando. In qualche modo il figlio del giudice riesce a giustificare la sua presenza.

Vostro onore, anticipazioni finale di stagione

Nella fiction Vostro onore, l’ispettrice non è convinta e inizia a sospettare di Matteo e del padre Vittorio. Il giudice, allora, cerca di mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che viene interrogato da Danti e Orlando, ma con scarsi risultati. Salvatore, intanto, è gravemente ferito e si trova nella casa al lago di Vittorio. Ma le sue condizioni peggiorano e al giudice non resta altro da fare che chiamare la moglie Maddalena, che lo porta immediatamente in ospedale. Vittorio e Matteo sentono di non avere più scampo e decidono di fuggire all’estero. Nell’ottavo e ultimo episodio di “Vostro Onore” Maddalena, dopo aver portato Salvatore in ospedale, viene interrogata da Danti e Orlando. Ma continua a coprire il giudice. Inaspettatamente Matteo si presenta in commissariato insieme alla nonna: il ragazzo racconta la verità, mettendo in difficoltà il padre. Infine Vittorio dovrà scegliere se accettare o no la carica di Presidente del Tribunale.

