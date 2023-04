Voto disgiunto è valido alle Elezioni Friuli 2023?/ Regionali-Comunali: cos’è, regole

VOTO DISGIUNTO È VALIDO ALLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA? TUTTE LE REGOLE

Ad ogni tornata elettorale il tema su come si vota la propria scheda è sempre lo stesso: il voto disgiunto è possibile utilizzarlo, è valido per il sistema elettorale vigente? La stessa questione si ripropone in queste Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 e pure per i 24 Comuni al voto per le Comunali nella medesima regione. Il voto di oggi e domani pone all’attenzione per tutti gli elettori friulani l’annosa questione sul poter esprimere la propria preferenza sul candidato consigliere in una lista – spesso per conoscenza diretta o stima – e al contempo votare un candidato Presidente di una coalizione diversa.

Come noto, l’elettore ha 4 modi validi per poter esprimere la propria preferenza anche alle Regionali del Friuli Venezia Giulia: una X solo sul candidato alla carica di Presidente della Regione; una X per per una lista collegata al candidato Presidente (e Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente); per un Presidente e una lista a lui non collegata; per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda (voto va alla lista e al candidato Presidente collegato). Il terzo di questi 4 metodi è proprio quello previsto dal voto disgiunto: ergo, se volete prendere questa strada sappiate che è possibile farlo sempre alle Elezioni Regionali, non solo in Friuli Venezia Giulia.

ELEZIONI COMUNALI FRIULI, È AMMESSO IL VOTO DISGIUNTO? REGOLE E DISTINZIONI

Il voto disgiunto del resto nient’altro è che un sistema elettorale che consente agli aventi diritto di voto di esprimere sulla medesima scheda elettorale la preferenza per un candidato sindaco/Presidente di uno schieramento e di assegnare un voto di lista/preferenza consigliere a un altro schieramento. Tanto nelle Regionali, quanto nelle Comunali dunque? Non proprio, vi è da fare una netta distinzione: nelle regole su come si vota alle Elezioni Comunali (in Friuli come in tutte le altre regioni) vale infatti il voto disgiunto solo in un caso.

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti infatti non è previsto porre il voto per il candidato sindaco e una lista ad esso non collegato, mentre invece solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata è previsto il voto disgiunto. Nel caso dunque delle Comunali Friuli Venezia Giulia 2023, solo nei Comuni di Udine e Sacile varrà l’ipotesi del voto disgiunto: negli altri 22 Comuni – tutti sotto i 15mila abitanti – non sarà possibile tale opzione.











