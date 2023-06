VOTO MATURITÀ 2023, COME SI CALCOLA/ I punteggi per le prove scritte, l’orale e i crediti extra

COME SI CALCOLA IL VOTO MATURITÀ 2023: I PUNTI ASSEGNATI ALLA PRIMA PROVA

Nella giornata di oggi si è tenuta la prima prova della Maturità 2023, primo passo che porterà al calcolo del voto di diploma, con un punteggio che può arrivare ad un massimo di 20 punti. Come spiegato approfonditamente più avanti in questo articolo, le prove hanno punteggi uguali, che si sommeranno ai punti assegnati alla media ed alle eventuali attività extracurricolari che lo studente ha svolto nel corso dei 5 anni scolastici.

SECONDA PROVA MATURITÀ 2023: LE MATERIE PER OGNI INDIRIZZO/ Matematica allo Scientifico, latino al Classico…

Per conoscere il voto della maturità 2023, con i relativi punteggi assegnati alle prove scritte, bisognerà attendere poco prima dell’inizio degli orali, al termine dei quali, tramite comunicazione pubblicata dagli istituti sui rispettivi siti e nelle bacheche, si conosceranno le valutazioni complessive. La valutazione assegnata alla prima prova, rispetto alle altre due, si basa prevalentemente sui contenuti, sulla forma e sulla correttezza grammaticale del tema, piuttosto che sull’esattezza delle risposte fornite alle specifiche domande. È, tuttavia, ancora presto per preoccuparsi del voto della Maturità 2023, specialmente in un momento in cui gli studenti dovrebbero concentrarsi prevalentemente sul ripasso delle altre materie, in vista delle seconda prova di domani, giovedì 22 giugno. (Agg. di Lorenzo Drigo)

TRACCE UFFICIALI MATURITÀ 2023, TITOLI PRIMA PROVA/ Temi tipologia A, B, C: Fallaci, Angela, Moravia…

VOTO MATURITÀ 2023, COME SI CALCOLA: CREDITI FORMATIVI, PROVE E BONUS

L’appuntamento atteso da 500 mila studenti è finalmente arrivato: oggi, mercoledì 21 giugno, inizia la Maturità 2023. Si parte con la Prima Prova, seguita dalla Seconda Prova scritta e dall’esame orale. Un percorso che preoccupa tanti studenti, l’ansia sta salendo ma si tratta di una tappa fondamentale della vita di tutti. Certo, ciò che conta alla fine è il voto finale: ma come si calcola?

Calcolare il voto di diploma di Maturità è semplice. Iniziamo con il dire che i voti di Maturità si esprimono in centesimi e partono dal minimo di 60 per essere promossi. Il voto massimo è 100, a cui può essere aggiunta una lode da parte della commissione. Andiamo a conoscere il punteggio previsto, somma di diversi fattori: un massimo di 40 punti dai crediti scolastici (assegnati in base alla media dei voti oppure attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti), un massimo di 20 punti dalla Prima Prova, un massimo di 20 punti dalla Seconda Prova e un massimo di 20 punti dal colloquio orale.

DIRETTA MATURITÀ 2023, PRIMA PROVA TEMA ITALIANO/ Tracce ufficiali Ministero e autori, quali sono (21 giugno)

VOTO MATURITÀ 2023: I PUNTEGGI DELLE PROVE SCRITTE E DELL’ORALE

Attenzione però, c’è un altro dettaglio che non vi abbiamo segnalato. Per calcolare il voto della Maturità 2023 bisogna tenere conto di un “bonus”, ovvero dei 5 punti che la Commissione esaminatrice può assegnare agli studenti che si sono distinti durante l’esame. Solitamente vengono assegnati agli studenti che sono stati ammessi alla Maturità con almeno 30 crediti e che hanno totalizzato almeno 50 punti tra scritto e orale. C’è da sottolineare che l’assegnazione non è automatica, tutto dipende dal presidente e dagli altri commissari.

C’è chi punta alla lode, ma anche chi punta alla sufficienza, l’importante è ottenere il diploma e iniziare nuovi capitoli della propria vita. Per raggiungere il 60 il calcolo è piuttosto facile: servono almeno 22 punti di credito scolastico e almeno 38 punti dalle tre prove. Il calcolo del punteggio di Maturità cambia dunque rispetto allo scorso anno quando gli Esami di Stato vedevano una diversa distribuzione di crediti e voti per gli scritti dovuti alla diversa composizione dell’esame per via dell’emergenza sanitaria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA