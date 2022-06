Voto Maturità 2022: come funziona/ Punteggi prove scritte, orale e crediti aggiuntivi

VOTO MATURITÀ 2022, COME SI CALCOLA: CREDITI FORMATIVI, PROVE E BONUS

La Maturità 2022 sta per iniziare ed in molti si stanno domandando ancora come funziona il calcolo del voto finale. Esso, infatti, dipende da diversi fattori: il percorso fatto alle scuole superiori, i risultati delle prove scritte e dell’orale ed altri criteri particolari. Affinché uno studente possa ottenere il diploma è necessario che, in totale, ottenga almeno 60/100. Il massimo, invece, è 100 e lode.

MATURITÀ 2022, DIRETTA SECONDA PROVA/ Da matematica a latino: occhio a non copiare!

Prima dell’inizio degli Esami, comunque, ognuno degli ammessi sa qual è il proprio voto di partenza. Esso viene comunicato al momento degli scrutini e dipende dai crediti formativi ottenuti nel triennio che va dal terzo al quinto anno scolastico (assegnati in base alla media dei voti oppure attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti). Il numero di crediti formativi alla vigilia delle Prove della Maturità 2022 va da un minimo di 22 punti a un massimo di 40 punti.

MATURITÀ 2022, PRIMA PROVA/ 2. Da Segre a Sacks e Verga, battuto il non-esame formato Covid

MATURITÀ 2022: DIRETTA PRIMA PROVA – TRACCE SVOLTE: TIPOLOGIA A – TIPOLOGIA B – TIPOLOGIA C

VOTO MATURITÀ 2022: I PUNTEGGI DELLE PROVE SCRITTE E DELL’ORALE

Il voto della Maturità 2022, oltre che dai crediti formativi, dipende ovviamente anche dalle prove scritte (che quest’anno saranno soltanto due a differenza di quanto accadeva prima della pandemia di Covid-19) e dall’orale. Per quanto riguarda le Prima Prova e la Seconda Prova, in totale, i punti a disposizione sono 40. Sia per il tema sia per l’esame della materia di indirizzo il voto è espresso in ventesimi: si va da un minimo di 0 a un massimo 20 punti. Lo stesso vale per l’esame orale, in cui ci sono in palio ulteriori 20 punti.

Maturità 2022, come prepararsi agli orali/ Guida colloquio: cosa ripassare, consigli

In totale, dunque, i punti a disposizione tra prove scritte ed esame orale sono 60. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il massimo dei voti in tutti gli Esami e abbia allo stesso modo tutti i 40 crediti formativi disponibili, allora, automaticamente otterrà anche la lode, oltre che il voto di 100 che gli spetta.

VOTO MATURITÀ 2022: I 5 CREDITI AGGIUNTIVI

La Commissione di professori che si occupa del voto degli studenti in occasione della Maturità 2022, oltre che dare i propri voti agli Esami, ha anche la possibilità di assegnare 5 crediti aggiuntivi ad alcuni candidati che rispecchiano determinati requisiti. Ciò può avvenire nel caso in cui lo studente sia stato ammesso all’esame di Stato con almeno 30 crediti formativi e abbia totalizzato almeno 50 punti tra prove scritte e orale.

L’assegnazione, comunque, non è in questo caso automatica. La Commissione avrà la possibilità di scegliere, a propria discrezione, quali siano gli studenti meritevoli del bonus e quanti tra i 5 crediti aggiuntivi disponibili assegnare loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA