VR FIGHTER/ Un film d’azione frenetico e pieno di energia

Conosciuto anche con il titolo di One more shot, Vr Fighter di Tang Qiao Jia merita più di un’occasione. Tra le produzioni asiatiche più sorprendenti degli ultimi anni, il film d’azione con protagonista Siu-Wong Fan sorprende lo spettatore per le sue incredibili scene di combattimenti e sparatorie, una sorta di omaggio al cinema degli anni Settanta. Ora il lungometraggio è disponibile in home video con Blue Swan Entertainment

SINOSSI – Dopo aver perso la moglie, l’agente Luke Wei, un tempo brillante guardia del corpo, si trasferisce all’estero nel tentativo di trovare cure adeguate per la figlia malata. Un giorno salva la vita ad Amy, un tecnico di un’azienda tecnologica impegnata in un progetto governativo segreto. Colpita dalle capacità combattive dell’uomo, Amy lo invita a partecipare ai test di un nuovo prodotto che i ricercatori stanno sviluppando, un esoscheletro integrato con interfaccia virtuale in grado di trasformare un uomo in un supersoldato. Luke accetta, ma ben presto si troverà a dover affrontare una pericolosa minaccia pronta a utilizzare l’esoscheletro per i propri scopi criminali.

Come anticipato, Vr Fighter è un film d’azione snello e frenetico, pieno di energia e con una sapiente gestione del ritmo. Certo non è un progetto originalissimo – dopo venti minuti i clichè abbondano – ma il divertimento è assicurato. Nonostante il budget limitato, gli effetti speciali sono convincenti e il cast è assolutamente valido, a partire dal protagonista Siu-Wong Fan. La sequenza finale è semplicemente una gemma e il twist conclusivo è semplicemente geniale.

