Vranckx al Milan?/ Calciomercato: sorpasso sull’Atalanta, intesa vicina col Wolfsburg

Calciomercato news, Aster Vranckx al Milan per il centrocampo di Pioli

L’arrivo di Aster Vranckx al Milan potrebbe concretizzarsi in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il centrocampista belga sotto contratto con il Wolfsburg fino al giugno del 2024 sarebbe infatti stato individuato dai dirigenti rossoneri come elemento utile per complatare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione appena cominciata essendo rimasto privo di Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona a parametro zero.

Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport, i lombardi starebbero trattando con i tedeschi per avere il giocatore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a fronte di un’offerta da 11,5 milioni di euro. Il Wolfsburg chiede qualcosa in più, ovvero 13 milioni per convincersi a lasciarlo partire, ma la sensazione è che l’affare per il classe 2002 potrebbe presto andare definitivamente in porto.

Calciomercato news, Vranckx al Milan dal Wolfsburg nonostante l’Atalanta

Le chances di vedere Aster Vranckx al Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sembrano essere quindi molto buone. Il ventunenne belga ha disputato appena sette minuti in Bundesliga quest’anno mentre nella passata stagione era stato in grado di distinguersi grazie alle 28 presenze complessive raccolte tra campionato e Coppa di Germania, impreziosite pure da due reti. Sulle tracce di Vranckx si segnala però anche la presenza dell’Atalanta che sarebbe stata sorpassata dal Milan in queste ore dopo aver a sua volta presentato un’offerta per il calciatore nei giorni scorsi.

