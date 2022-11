“Vuole fare pubblicità al suo libro” accuse a Gianluca Benincasa/ Scoppia la polemica

Gianluca Benincasa finisce nel mirino del web: ecco cosa è successo

Gianluca Benincasa, oltre al confronto con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022, è stato intervistato dal settimanale Chi. Tutto questo interesse verso l’ex della schermista è scoppiato proprio grazie alla relazione con lei, concorrente del reality show.

Sembra, però, che Gianluca Benincasa abbia scritto nel 2017 un libro acquistabile su Amazon; il web ha cominciato a ipotizzare che tutto questo interesse per Antonella sia funzionale a pubblicizzare il suo lavoro e vendere più copie. Di fatto, le vendite del libro non sembrano essere andate benissimo e questo è un ulteriore conferma alla polemica scoppiata sui social. A questo proposito, Gianluca Benincasa non è ancora intervenuto per chiarire la situazione che lo vede sotto accusa. Lo farà in seguito o lascerà cadere tutto nel dimenticatoio?

Gianluca Benincasa, in occasione di un’intervista su Chi, è tornato ad accusare i genitori di Antonella Fiordelisi. Secondo l’ex della schermista sono stati loro ad influenzare le sue scelte: “Per l’ennesima volta i genitori l’hanno influenzata. Ho avuto difficoltà a essere accettato da loro, anche se sono persone buone. Ma, in questa occasione, per pulirsi la coscienza, hanno finto che non esistessi e approvato la relazione con Edoardo. Alla fine lui proviene da una famiglia che ha dei titoli, il padre è avvocato, mentre la mia è una famiglia modesta. Anch’io avrei fatto come loro”.

Gianluca Benincasa parla anche di come ha incontrato Antonella: “Avevo iniziato a chattare su Facebook con una ragazza che si spacciava per lei. Ero molto preso, ma non riuscivo a incontrarla. Poi, facendo alcune indagini, ho scoperto che era un fake e ho fatto chiudere il profilo. Otto mesi dopo ho incontrato la vera Antonella in un locale, a Salerno. Le ho raccontato la storia del profilo fake e le ho detto che avrei fatto di tutto per rivederla. Il giorno dopo le ho scritto su Facebook. Siamo diventati amici. Lei era fidanzata e anch’io avevo le mie storie. “











