Walking on sunshine/ Su Italia 1 il film di Max Giwa e Dana Pasquini

Walking on sunshine, film di Italia 1 diretto da Max Giwa e Dana Pasquini

Walking on sunshine sarà trasmesso oggi, domenica 14 agosto, a partire dalle 16.30 su Italia 1. Si tratta di una commedia musicale del 2014 distribuita da Eagle Pictures e prodotta da Vertigo Films, IM Global. La regia è di Max Giwa e Dana Pasquini. Entrambi vengono ricordati per aver diretto Street Dance 2 e Street Dance 3D.

Il cast di Walking on sunshine è composto da Annabel Scholey, una giovane attrice con pochi anni di esperienza alle spalle ma resa famosa per aver interpretato due importanti serie televisive quali Britannia e I Medici. Hannah Arterton ha debuttato al cinema interpretando Taylor in Walking on sunshine, l’attrice ha recitato nella serie tv Safe. Greg Wise riveste il ruolo di Doug, i suoi più recenti film sono: – Le sfida delle mogli, Effie Gray: Storia di uno scandalo e Una luna di miele tutta sua -.

Ha recitato anche in due serie televisive Strange Angel e The Crown. Nel cast c’è anche l’attore italiano Giulio Berruti, i suoi più recenti lavori sono Come ti ammazzo il bodyguard 2, Downhill e Notti magiche. Il musical è ambientato nel Salento e siamo negli anni ‘80. Il film in Italia ha incassato al Box Office 392 mila euro nei primi 14 giorni di programmazione, mentre nel solo primo weekend l’incasso è stato di 156 mila euro. La colonna sonora contiene diversi successi che hanno infiammato gli anni ‘80 come “Don’t You Want Me Baby” degli Human League, “Wake Me Up Before You Go Go’” degli Wham, “Holiday” di Madonna, “Girls Just Wanna Have Fun” di Cyndi Lauper.

Walking on sunshine, la trama del film

La storia di Walking on sunshine è ambientata in Italia, precisamente in Puglia, la protagonista è Taylor, una giovane ragazza che decide di trascorrere le sue vacanze nel Salento. Durante il suo soggiorno conosce Raf. I due si innamorano a prima vista e hanno una storia.

L’uomo vorrebbe che la sua amante rimanesse in Italia, lei invece desidera ritornare nel suo paese e riprendere la sua vita di sempre, ritrovare i suoi amici e continuare gli studi universitari, così pur di non rinunciare ai suoi progetti futuri decide a malincuore di mettere fine alla storia. Trascorrono tre anni e Maddie rompe la sua relazione con Doug.

Il colpo è duro da digerire, Taylor consiglia alla sorella di distrarsi e concedersi un viaggio in Puglia dove potrà mettere ordine nella sua mente. La ragazza si fa convincere e parte per l’Italia. In questa bella regione conosce un ragazzo e se ne innamora. I due decidono addirittura di sposarsi. Maddie è entusiasta e vorrebbe coinvolgere anche la sorella. La ragazza invita Taylor a raggiungerla in Puglia dove le farà conoscere il suo nuovo ragazzo che è Raf. Per Taylor è una sorpresa rivedere dopo diversi anni l’uomo che le ha fatto perdere la testa, ma decide di non rivelare alla sorella di aver avuto un’avventura estiva con il suo futuro marito che purtroppo prova ancora dei sentimenti.

