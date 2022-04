Walter Nudo: “Ascoltarsi per vivere bene”/ “Bisogna essere felici anche solo con 1 $”

Walter Nudo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile 2022. Gli ultimi 5 anni della vita dello storico dottor Corradi della serie tv di Rai Due “Incantesimo” sono stati quelli che “hanno fatto traboccare il vaso. All’interno del mio nuovo libro c’è un viaggio che io faccio dentro di me e intorno al mondo in 90 giorni con una chitarra e una borsa, alla ricerca di un qualcosa che è sempre stato lì davanti”.

La felicità “è solo dentro di te, in quel momento in cui capisci e senti che sei una parte del tutto. Da quel punto di vista, in America si dice una cosa: se non sei felice con un dollaro, non sarai felice neppure con un milione di dollari”. In altri termini, i soldi non fanno la felicità…

WALTER NUDO: “QUANDO CI SUCCEDE QUALCOSA, SIGNIFICA CHE LA VITA VUOLE FARCI CRESCERE”

Nel prosieguo della sua intervista durante “Trends&Celebrities”, Walter Nudo ha tenuto a evidenziare come molti psicologi tendano a dire a un’altra persona cosa fare, ma “solo la nostra parte più profonda sa cosa deve fare. Ascoltati, ascolta quell’energia, e per farlo devi stare in silenzio, non circondarti sempre di persone e di eventi”.

Ma come si raggiunge l’equilibrio perfetto nella vita? “Non c’è un momento, c’è sempre un equilibrio da trovare per camminare sul filo. C’è la legge della polarità, nella nostra esistenza: se esiste una cosa, deve esserci il suo opposto, alla stregua del giorno e della notte. Una volta che accetti questo, che c’è l’alternanza tra giorno e notte, sai che ci saranno momenti buoni e momenti meno buoni e che potrai trovare l’equilibrio”. Inoltre, “quando ci succede qualcosa, magari la vita vuole farci capire qualcosa, vuole farci crescere”.

