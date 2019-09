Walter Nudo/ ‘Supercazzola’ su Instagram: “Il senso della vita? Dargli un senso”

I discorsi e i racconti di Walter Nudo sono entrati di diritto nella storia del Grande Fratello Vip. Nell’edizione che ha visto la partecipazione dell’attore al reality di Canale 5, infatti, quasi tutti i compagni d’avventura nella Casa hanno attinto dall’esperienza del grande Walter aumentando l’impressione che si avesse a che fare con una sorta di “maestro di vita”. Un nuovo esempio della filosofia “nudista”, e con questo intendiamo non la pratica di andare in spiaggia senza costume ma appunto quella relativa al grande Walter Nudo, è stato esibito nelle ultime ore su Instagram, il social fotografico in cui l’attore di origini calabresi ha voluto fare una sorta di “punto” sulla propria esistenza. Il motivo? Tutto dettato da un’età che avanza e oggi lo vede splendido 49enne, dunque ad un passo dai fatidici 50…

Walter Nudo filosofo su Instagram

Queste le parole utilizzate da Walter Nudo, che nella sua dissertazione social ha preso le mosse a partire da una citazione:”La persona che pianta un albero sapendo che non si siederà mai sotto la sua ombra , ha iniziato a capire almeno il significato della vita. Rabindranath Tagore”. Da qui ha avuto origine la sua riflessione:”Quando sei quasi sul traguardo dei 50 la prima cosa che ti chiedi e’ : “Cosa 50 ?!?! e quando e’ successo ?!?!”Poi quando accetti l accaduto e ti riprendi, inizi a chiederti : “ ok , arrivati a sto punto, quale è il senso della vita ?” … e capisci che l unico senso della vita e’ quello di dargli un senso! Dopo 25 anni di tv, ora e’ arrivato il momento di servire seriamente in modo diverso…. perché come dice un certo “ Tony” : Il segreto di vivere e’ dare ! Buon week end ragazzi!”. Come dargli torto…





© RIPRODUZIONE RISERVATA