Walter Nudo si ritira dalla tv/ “Grazie a Rai e Mediaset, ma faccio passo indietro”

Walter Nudo si ritira dalla tv. Lo ha annunciato l’attore, spiegando che non condivide più questo percorso. Operato al cuore nell’aprile scorso, dice addio a quel mondo che lo ha reso popolare. Tramite il suo staff ha diffuso un comunicato: «Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla tv italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità in tutti questi anni di far parte della loro famiglia». Walter Nudo ha ricordato di essersi sempre più allontanato negli ultimi anni «da una televisione che condividevo sempre meno», ma poi ha deciso di tornarci partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. E questo «solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace». Negli ultimi tempi, probabilmente anche per i problemi di salute che ha avuto, «dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita».

WALTER NUDO SI RITIRA DALLA TV “FACCIO PASSO INDIETRO”

Nelle parole di Walter Nudo non c’è comunque alcun giudizio o critica nei confronti di chi ora è protagonista della tv italiana. «Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio», ha spiegato con semplicità e chiarezza l’attore. La decisione ha lasciato senza parole i suoi tantissimi fan. Proprio in tv, a Verissimo, aveva raccontato del malore avuto a Los Angeles, negli Stati Uniti, che si è rivelato essere dovuto a due ictus. «Ho pensato qui me ne sto andando. Sudavo, avevo la nausea, barcollavo. A un certo punto ho provato gli scioglilingua e non riuscivo a dirli». Walter Nudo ha avuto una paura terribile di perdere la parola. Quell’esperienza comunque lo ha cambiato profondamente, e forse da lì è cominciata a maturare in lui la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo per ritirarsi a vita privata.

