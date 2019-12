Walter Nudo, “super” domanda ai fan/ Video “Avete mai visto un film brutto 20 volte?”

Walter Nudo in versione “mental coach” per i suoi fan. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip ha invitato i suoi followers ad una riflessione. «Ti senti frustrato? Prova a farti questa super domanda», ha scritto su Instagram come didascalia al suo post. E quindi ha condiviso un video in cui esordisce spiegando che è ancora in Florida prima della domanda che ha suscitato ilarità sui social. «Qui è un posto meraviglioso, è proprio sul mare. Oggi volevo parlarvi di una cosa, volevo dirvi: vi è mai capitato di vedere un film brutto, veramente brutto, ma brutto, brutto, brutto, che non vi è piaciuto per niente e lo avete visto venti volte? Vi è mai successo?», chiede Walter Nudo. Poi spiega che la risposta più ovvia è no: «Non è che se c’è una cosa che non ci piace la rivediamo per venti volte. E allora la mia domanda è: perché rivivi l’emozione che ti fa star male tante volte? Ci sono altre possibilità». E Walter Nudo, che anche nella casa del GF Vip si lasciava andare a queste riflessioni che la Gialappa’s tanto avrebbero apprezzato, ha spiegato come la pensa.

WALTER NUDO E LA “SUPER” DOMANDA AI FAN SU INSTAGRAM…

Walter Nudo ha quindi voluto dare uno “strumento” ai suoi fan che si trovano in questa situazione complessa. «Allora, dato che vi voglio sempre lasciare con uno strumento, non voglio solamente raccontarvi un qualcosa o farvi notare qualcosa, ma voglio semplicemente che… Voglio lasciarvi con uno strumento che voi potete applicare tutte le volte che vi trovate in quella situazione ancora una volta, fatevi questa domanda», dice nel video pubblicato su Instagram. E la “super” domanda è: «Che cos’altro potrebbe significare quest’esperienza? Se c’è una persona che vi fa sentire frustrati o arrabbiati, domandatevi: che cos’altro potrebbe significare?». E quindi si lascia andare ad altri suggerimenti: «Forse che la persona è stressata? Forse che io sono stressato? Forse che qui c’è la possibilità di vedere le cose in un’altra maniera? Forse mi sta aiutando a vedere un qualcosa che sto portando dietro da tanto tempo ed è arrivato il momento di lasciar andare?». I fan hanno apprezzato e tra i commenti è cominciato il dibattito, ma non sono mancati quelli divertiti…

