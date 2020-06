WALTER NUDO/ Dagli ictus all’addio alla tv, i 50 anni dell’attore canadese (Verissimo)

Pubblicità

C’è anche Walter Nudo, tra gli ospiti virtuali della nuova puntata di Verissimo – le storie, in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 16. Nudo comparirà con un videomessaggio che ha inviato nei giorni scorsi alla redazione del programma, il cui contenuto risulta al momento sconosciuto. Ciò che si sa riguardo alla sua vita attuale è che, proprio il 2 giugno scorso, ha festeggiato il suo 50esimo compleanno, senza tuttavia attirare troppo l’attenzione dei media che gli hanno dedicato giusto qualche articolo. All’alba dei suoi 50 anni, l’(ex) attore si è riscoperto influencer. Il suo profilo Instagram è pieno di frasi motivazionali, e nella sua bio si presenta come “speaker”, “uomo grato”, “padre” e “amante della vita”. Una di queste frasi è: “Non dare nulla per scontato e vivi come se dovessi morire oggi! Non sprecherai più tempo dietro a pensieri inutili!”.

Walter Nudo: le parole di addio alla televisione

Dalle sue dichiarazioni, sembrerebbe che Walter Nudo abbia almeno in parte rivalutato le priorità della sua vita. Questo cambio di rotta è avvenuto dopo il brutto spavento dei due ictus che lo hanno colpito nel 2019. Poco dopo arrivò anche l’annuncio del suo addio alla tv: “Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità in tutti questi anni di far parte della loro famiglia”. Queste le parole fatte trapelare attraverso il suo staff: “In questi ultimi anni mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre meno, sono rientrato partecipando all’ultimo Grande Fratello Vip solo per dimostrare che si può fare spettacolo anche con valori importanti come la fratellanza e la pace. Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo in campi e progetti in cui posso ispirare le persone ad essere sempre più consapevoli e responsabili della propria vita. Non giudico né i contenitori e né chi la continua a fare, ognuno fa il suo percorso e questo semplicemente non è più il mio”.

Vita privata e carriera di Walter Nudo

Walter Nudo nasce a Montréal, in Canada, nel 1970. Al 1997 risale il suo debutto in televisione come co-conduttore di Colpo di fulmine al fianco di Michelle Hunziker. Contestuale il suo impegno nel cinema con Jerry Calà, Neri Parenti e Carlo Vanzina, ma ottiene la fama soprattutto in qualità di protagonista di alcune fiction italiane. Nel 2003 vince la prima edizione de L’Isola dei Famosi, e nel 2018 si riconferma il personaggio più apprezzato questa volta del Grande Fratello Vip. L’8 aprile 2019, mentre si trova in trasferta a Los Angeles, avverte un malore: verrà operato in Italia a seguito dell’insorgere di due ischemie. È padre di Elvis e Martin Carlos, i figli (oggi poco più che adolescenti) avuti dalla relazione con Tatiana Tassara.



