Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la cantante Arisa e il fidanzato Walter Ricci che fanno coppia fissa da diversi mesi. Nonostante la differenza di età, ben 7 anni, la coppia è molto unita e complice e si sono conosciuti proprio grazie alla musica visto che Walter è un musicista e cantante jazz. La passione per la musica in Walter è nata grazie allo zampino del papà musicista. Nel 2006 vince il premio nazionale Massimo Urbani e nel 2009 arriva la svolta: conosce Pippo Baudo ed entra nel cast del programma “Domenica In” come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso.

Un’occasione davvero importante, visto che Walter collabora con grandi artisti italiani ed internazionali del calibro di Mario Biondi e Michael Bublè. Una carriera non solo italiana, ma anche internazionale per Walter Ricci che ha collaborato anche con Fabrizio Bosso durante il tour Spiritual fino a diventare la voce dell’ensemble strumentale dell’ Orchestra Italiana del Cinema.

Arisa e l’amore per il nuovo fidanzato Walter Ricci

Pochi mesi fa Walter Ricci è balzato alla cronaca rosa come il nuovo fidanzato di Arisa. Una bomba scoppiata poco dopo la pubblicazione di un selfie che la cantante de La notte ha deciso di condividere sui social confermando così l’inizio di una nuova storia d’amore. Una bella notizia per tutti i fan della cantante che sui social ha celebrato il suo nuovo sentimento con parole di grandissimo affetto. “C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica” – ha scritto la cantante che ha concluso dicendo – “la felicità esiste”.

Tra i due non sono mancati gli alti e bassi visto che proprio Arisa intervistata dal settimanale Chi si è lasciata scappare poche settimane fa: “Meglio non parlarne. L’amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così”. Le cose sono sicuramente rientrate visto che proprio Arisa dalle pagine di Vanity Fair ha confessato: “sono abbastanza innamorata, Mi piacerebbe sposarmi, avere una famiglia. Credo nell’amore per sempre”.