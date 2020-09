Walter Ricciardi/ “Francia? Sarà lockdown, vaccino anti-influenza devono farlo tutti”

Secondo Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, la Francia tornerà ad un lockdown totale, ma non l’Italia: “La Francia avrà bisogno del lockdown totale – le parole, perentorie, rilasciate ai microfoni de La Stampa – noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. Walter Ricciardi non ci mette la mano sul fuoco, ma è convinto che nel BelPaese la situazione sia decisamente sotto controllo: “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. E’ stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che pero’ va assicurata nel tempo”. E ancora: “Tutte le città e le regioni sono ripartite alla pari. In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna” mentre “la Francia è in una situazione difficile per cui credo che dovrà fare un lockdown totale anche prima”. Ricciardi ricorda che al di là dei numeri preoccupanti della Francia, conta il dato riguardante il sistema sanitario: “In Francia le terapie intensive di Marsiglia e Nizza cominciano a spostare pazienti a Parigi e questo con i contagi crescenti non può che portare al lockdown”.

WALTER RICCIARDI: “IMPORTANTE IL VACCINO ANTINFLUENZALE”

In Italia il lockdown generale sarà “difficile”, aggiunge Walter Ricciardi, ma molto dipenderà dal comportamento che terremo nelle prossime settimane: “Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania”, tuttavia tra Italia e Francia “ci sono delle differenze”. Il prof ricorda infatti come oltralpe non vi sia la quarantena obbligatoria, mentre in Inghilterra è da poco che il personale dei ristoranti indossa le mascherine. “L’unica possibilità – ha aggiunge – è limitare i movimenti delle persone da e per gli stati compromessi”. Secondo il consigliere del ministro Speranza è probabile un peggioramento della situazione anche in Italia, a causa di raffreddori e influenze: “Per questo – conclude il prof. Walter Ricciardi – è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età. Va anche ripresa la app Immuni, che consente un tracciamento digitalizzato più tempestivo di quello manuale”.



