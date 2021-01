Walter Zenga/ Faccia a faccia con il figlio Andrea al Grande Fratello Vip?

Pochi dubbi sul fatto che il grande protagonista della puntata di oggi di Domenica Live, sebbene fisicamente assente, sia Walter Zenga. L’ex portiere dell’Inter è di fatto il convitato di pietra del programma di Barbara D’Urso che oggi, oltre alla prima moglie Elvira Carfagna, ospiterà anche due dei suoi figli, Jacopo e Nicolò. Proprio i due ragazzi, figli di primo e secondo letto, rappresentano di fatto linee di pensiero opposte rispetto al ruolo di padre esercitato da Walter in questi anni. Se Jacopo, figlio di Elvira Carfagna, ha infatti dichiarato di essere riuscito a costruire un rapporto con il padre nonostante la rottura con la madre sia avvenuta quando lui era davvero piccolissimo, lo stesso non può dirsi per Nicolò (e per il fratello Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip), figlio della seconda moglie di Zenga, Roberta Termali, che non ha fatto mistero di non aver mai sentito la vicinanza della figura paterna.

WALTER ZENGA: FACCIA A FACCIA AL GF VIP CON IL FIGLIO ANDREA?

C’è da dire che proprio l’intervento di Walter Zenga al Grande Fratello Vip, così da appianare definitivamente le divergenze con il figlio Andrea, è stato apertamente invocato anche da uno degli opinionisti dello show, Pupo. Enzo Ghinazzi, infatti, ha detto che un’eventuale riconciliazione tra padre e figlio dovrebbe avvenire a suo avviso all’interno del programma di Alfonso Signorini, non altrove, perché “ci stanno provando”. Ogni riferimento alla trasmissione di Barbara D’Urso non è sembrato puramente casuale. In questo senso, secondo Dagospia, Alfonso Signorini sarebbe in procinto di chiudere il colpo grosso: nella puntata di venerdì 29 gennaio, infatti, secondo il sito di Roberto D’Agostino, Walter Zenga potrebbe entrare nella Casa per un faccia a faccia con il figlio. Come andrà a finire?



