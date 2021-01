Andrea Zenga fa “pena” a Cecilia Capriotti?/ Lo scontro continua…

Con il passare del tempo Andrea Zenga è riuscito sempre di più a conquistare la simpatia del pubblico da casa. Se la sua storia personale e nello specifico il rapporto difficile con il padre Walter continua ad essere al centro dei dibattiti nei salotti televisivi, ad insaputa dello stesso Andrea, nella Casa del GF Vip il giovane viene apprezzato proprio per la sua onestà e trasparenza. Fuori dalle mura di Cinecittà c’è chi insinua che la storia finora narrata in merito alle sue complesse vicende familiari non sia del tutto reale e questo tema potrebbe tornare anche stasera al centro della nuova puntata.

Rispetto alle vicende interne al reality, quelli appena trascorsi sono stati per Andrea Zenga giorni caratterizzati da qualche attrito di troppo soprattutto nei confronto di Cecilia Capriotti. Il motivo, neanche a dirlo, è legato ai suoi trascorsi con il padre e la sua storia personale che, secondo la Capriotti, avrebbe potuto contribuire a “far pena” al pubblico da casa al punto da essere spinto a salvarlo dal rischio squalifica. “Tu oggi mi hai detto se ho la storia faccio pena e non esco. Lì per lì non ti ho detto niente perchè mi chiudo, ma ci sono rimasto male”, sono state le parole del giovane che ha deciso di affrontare di petto la donna e chiarire il presunto fraintendimento.

ANDREA ZENGA E LO SCONTRO CON CECILIA CAPRIOTTI

Proprio la storia personale di Andrea Zenga ha permesso di accrescere le simpatie del pubblico da casa nei suoi confronti. Nonostante questo il giovane agente immobiliare ha deciso di chiarire subito la questione con Cecilia Capriotti. Nel corso del loro ultimo confronto, la donna si è giustificata spiegando: “Io mi sono affezionata alla tua storia, perchè mi fa tenerezza perchè è una cosa bella e positiva, ma fidati che hai frainteso”. Tuttavia al giovane Zenga le parole “pena” e “tenerezza” emerse dal discorso della Vippona non sarebbero piaciute: “Secondo me non è una cosa carina da dire. Magari ho capito male io…”, ha spiegato Andrea. Il confronto tra i due non ha portato ad un vero e proprio chiarimento dal momento che la Capriotti ha continuato a sostenere la tesi del fraintendimento mentre Zenga ha voluto mettere in chiaro quanto abbia ritenuto spiacevole sentire da lei la parola “pena” riferita alla sua storia personale.

Intanto il suo modo di fare, ritenuto schietto, sincero ed educato, continua a conquistare il popolo social soprattutto dopo gli ultimissimi retroscena avvenuti in Casa. Nelle passate ore, infatti, Cecilia avrebbe continuato a ritenere poco sincero il comportamento di Andrea Zenga in merito alla sua nomination. Ad intervenire in difesa del ragazzo è stato l’amico Andrea Zelletta che ha commentato: “Cecilia se pensi questa cosa di Andrea Zenga vai e gliela dici, senza dirlo a noi”.



