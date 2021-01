Walter Zenga/ “Pronto ad incontrare Andrea”, chiarimento o lite?

Alla fine Walter Zenga ha ceduto al fascino di Alfonso Signorini o alla possibilità di chiarire la situazione con il figlio Andrea, uno dei vipponi di questo Grande Fratello Vip 2020. Nelle scorse puntate, proprio il figlio aveva parlato del suo difficile rapporto con il padre, usando spesso parole dure: “Nei momenti più importanti della mia vita non c’è mai stato” e confermando anche un rapporto che non è mai esistito, fatto di qualche telefonata e di qualche messaggio ma mai di qualcosa di più. Il giovane non è mai sceso nei particolari ma le polemiche che ne sono seguite avevano portato il portierone a postare un messaggio su Instagram dicendo la sua e smentendo, in parte, questa sua teoria. A quel punto è stato il fratello di Andrea, Nicolò Zenga a ripetere le stesse parole del fratello durante un’intervista a “Domenica Live” e lo stesso ha fatto la sua ex moglie Roberta Termali che ha chiesto al campione di mettere da parte tutto e chiedere scusa ai suoi figli.

Walter Zenga al Grande Fratello Vip 2020 per incontrare il figlio, chiarimento o lite?

Sarà proprio questo che porterà Walter Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Il confronto è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore anche sui social della trasmissione rivelando quindi che il portierone sarà fisicamente nella casa. C’è da dire che proprio l’intervento è stato apertamente invocato anche da uno degli opinionisti dello show, Pupo, che ha sottolineato come dell’argomento ne stavano parlando tutti e lasciando intendere che molti sono interessati a sentire la versione del portierone che, invece, arriverà nella casa questa sera.



