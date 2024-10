Wanda, chi è la mamma adottiva di Paola Caruso: la confessione della showgirl

Nella vita della nota conduttrice e showgirl Paola Caruso, un posto di primaria importanza è occupato dalla madre adottiva Wanda, che ha donato serenità e una vita di amore donna. Oggi la signora Wanda ha 82 anni e qualche problema di salute, ma può contare sull’appoggio e su tutto l’amore di Paola Caruso: “Per me sono stati i genitori perfetti, io non avrei voluto avere una madre e un padre differenti, loro hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse per paura di perdere la cosa più cara che hanno, che sono io, l’ho scoperto che avevo tredici anni, mi hanno salvato la vita” ha confidato Paola Caruso riguardo alla mamma adottiva Wanda.

Paola Caruso inoltre ha confidato di vivere con la mamma Wanda e con il figlio Michele, e non sono mancate le difficoltà in passato per arrivare a fine mese, come ammesso dalla stessa conduttrice.

Paola Caruso e l’incontro con la madre biologica: la scoperta in diretta tv

Cresciuta grazie all’amore che la signora Wanda ha saputo trasmetterle negli anni, Paola Caruso ha scoperto nel 2019 l’identità della sua vera mamma biologica, e la stessa signora Wanda si era raccontata tra le colonne di Diva e Donna, rivelando i suoi pensieri dopo quel primo incontro in tv: “Quando è accaduto per me è stato un fulmine, ma ora sto bene, Paola mi ha rassicurata, non pensavo si sarebbe fatta viva ma io sarò sempre la madre” aveva detto in quell’occasione Paola Caruso.

Oggi la signora Wanda soffre di uno stato avanzato di Alzheimer, come raccontato dalla stessa Paola Caruso in una toccante intervista concessa a Verissimo su Canale Cinque, che si è sfogata sugli attacchi indirizzati alla madre in più occasioni: “E’ una persona che non sta bene, non è una persona con una vita normale, ci sono delle situazioni di cui le persone non hanno idea“.