Wanda Nara assente alla finale del Grande Fratello Vip 2020/ Collegamento in diretta?

Chi sperava di ritrovare Wanda Nara accanto a Pupo nel corso della finale del Grande Fratello Vip 2020 rimarrà deluso. La bionda e prorompente opinionista anche questa sera non ci sarà: la moglie di Mauro Icardi rimane in quarantena assieme ai cinque figli e al compagno vicino Como, dopo aver lasciato Parigi. Non è da escludere che nel corso della serata si colleghi con lo studio di Milano in cui troviamo ancora una volta da soli Alfonso Signorini e Pupo o anche con quello di Roma, in cui troviamo Antonio Zequila e Licia Nunez, ultimi eliminati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma proprio Wanda Nara nelle ultime ore è comunque finita al centro del gossip e ancora una volta in merito al suo ex Maxi Lopez.

Wanda Nara non c’è alla finale del Grande Fratello Vip 2020: la replica alle accuse di Maxi Lopez

Solo alcuni giorni fa, Maxi Lopez ha attaccato la sua ex e madre di tre dei suoi figli per essersi spostata da Parigi a Como, “epicentro del contagio”. Oggi Wanda Nara ha voluto replicare alle sue accuse. Ecco le sue dichiarazioni: “Maxi sa benissimo dove abitiamo: io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, la mia, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto, scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti giorni. In più, da Parigi, tutti i giocatori sono ripartiti per i loro Paesi. […] Maxi invece di essere felice per le mie attenzioni di madre…”.



