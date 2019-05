Wanda Nara contestata a San Siro/ Insulti dopo il rigore sbagliato da Icardi

Brutta serata per Wanda Nara, come riporta SportMediaset: la moglie di Mauro Icardi è stata contestata e verbalmente aggredita durante e dopo Inter Empoli, la partita che ha consegnato ai nerazzurri la qualificazione in Champions League. Tuttavia, sul risultato di 1-0, Icardi ha avuto la possibilità di chiudere definitivamente i conti con un calcio di rigore ma se lo è fatto parare da Dragowski: è poi successo che l’Empoli ha pareggiato e, dopo il gol di Radja Nainggolan, ha sfiorato per due volte la vittoria centrando una traversa e schiantandosi contro un grande Samir Handanovic. Già dopo il rigore sbagliato dal marito, una parte della tifoseria presente a San Siro si era rivolta a Wanda Nara con parole poco edificanti; scena che si è ripetuta alla fine della partita, quando il procuratore dell’attaccante è scesa in campo per salutare il marito ma è stata subissata di fischi. Il peggio, però, doveva ancora arrivare: al momento di lasciare lo stadio, il SUV di Wanda Nara è stato riconosciuto da alcuni “tifosi” e aggredito anche con qualche colpo, prima che riuscisse a inoltrarsi nel traffico. A casa altri sostenitori dell’Inter aspettavano la donna, ma questa volta per dare sostegno a lei e Icardi: dunque una brutta serata per la Nara, a riassunto del clima poco piacevole che ha accompagnato la coppia argentina durante la stagione.

WANDA NARA AGGREDITA: ICARDI LASCIA?

L’aggressione verbale subita da Wanda Nara potrebbe indurre Mauro Icardi a lasciare l’Inter? Il famoso tira e molla sul rinnovo del contratto è ormai storia nota ma forse non passata, nel senso che il calciatore argentino è stato reintegrato nella rosa ma da allora ha segnato solo su rigore, è parso l’ombra di se stesso e soprattutto non si sono placate le voci su un possibile addio ai nerazzurri. La tifoseria si è spaccata tra chi continua a sostenere i numeri dell’attaccante e la sua importanza – magari nel timore di vederlo indossare la maglia della Juventus – e chi invece pensa sia giunto il momento di liberarsene. Le uscite di Wanda Nara durante tutta la stagione, la presenza fissa a Tiki Taka – il programma condotto da Pierluigi Pardo – e la sensazione di “giocare” sull’aumento del contratto non sono andate giù in termini generali: adesso quindi che il campionato è finito si potrebbe realmente delineare il futuro dell’attaccante argentino, che ha terminato la Serie A 2018-2019 con 11 gol. Un bottino decisamente inferiore alle abitudini, e il modo in cui è finita Inter Empoli potrebbe davvero essere il suo biglietto di addio al mondo nerazzurro.

