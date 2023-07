Wanda Nara e le voci sulla leucemia: come sta?/ “Ecco la mia ultima settimana”, il ritorno sui social

Come sta Wanda Nara? La moglie di Mauro Icardi “racconta” ai fan la sua ultima settimana

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare del caso Wanda Nara e del fatto che alla fotomodella fosse stata diagnosticata la leucemia. La showgirl argentina, da quando si sono rincorsi questi rumors allarmanti, ha ridimensionato notevolmente le apparizioni social dove, invece, di solito, è sempre presente. Nelle scorse ore, tuttavia, la moglie di Mauro Icardi ha postato una sequenza di scatti che raccontano come ha trascorso l’ultima settimana.

Wanda Nara, dunque, ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto accompagnate dalla seguente didascalia: “Foto random di questa ultima settimana”. La showgirl, nelle stesse, si mostra in compagnia di suo marito Mauro Icardi, delle sue bambine Francesca e Isabella e di molti amici, oltre alle foto, ovviamente, in cui è impegnata nel make up prima di entrare in scena.

Wanda Nara, il ritorno sui social e il silenzio sulla presunta malattia

Wanda Nara torna sui social ma non tocca nemmeno per sbaglio l’argomento della sua salute che, ad oggi, continua ad essere l’argomento principale che la riguarda. La showgirl argentina, infatti, aveva già spiegato che per motivi di privacy e per proteggere la sua famiglia non sarebbe più tornata sul tema. Secondo quanto riferiscono i giornali sudamericani, ad ogni modo, Wanda Nara soffrirebbe di un’infiammazione alla milza e i medici avrebbero riscontrato un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi, sintomi che farebbero pensare al peggio, la leucemia.

“La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo. L’intenzione è quindi quella di tenere riservatezza massima per rispetto dei miei figli”, aveva detto lei, prima di ritirarsi in un comprensibile silenzio.











