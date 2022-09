Wanda Nara e Mauro Icardi, sesto figlio dopo la “terza incomoda”?/ La replica spiazza

Wanda Nara e Mauro Icardi volano in Turchia, dopo il rumor sul divorzio in arrivo: che succede?

Si riaccende il gossip sulla coppia vip di coniugi Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo il presunto triangolo amoroso che vedeva i due genitori vip di 5 figli in procinto di divorziare per via di un tradimento del calciatore ai danni della procuratrice sportiva, con la voce che darebbe la bionda vippona ancora una volta incinta del consorte. I coniugi sono volati in Turchia insieme ai loro figli, per il nuovo ingaggio dell’ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain nel Galatasaray e sembrerebbe essere tornato il sereno, quindi, tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo che i due si sono dati battaglia via social, sulla scia delle indiscrezioni su presunte chat e incontri extraconiugali tra il calciatore e Eugenia La China Suarez ai danni della bionda agente sportiva.

Mauro Icardi al Galatasaray/ Calciomercato: accordo raggiunto col Psg per il prestito

Il trasferimento della Icardi-Nara family farebbe pensare ai fan della coppia persino all’arrivo di un sesto figlio per i due, all’orizzonte, tanto che alla domanda formulatale da un follower tra le Instagram story, complice forse il pancino sospetto di lei – “Sei incinta?”- Wanda Nara tiene a fornire la sua verità: “Non sono incinta, sono in un altro momento della mia vita ora”. Ma a quale cambiamento alluderebbe l’argentina?

Mauro Icardi al Galatasaray/ Calciomercato news, operazione in chiusura: le cifre

Wanda Nara nasconde una gravidanza o una crisi coniugale con Mauro Icardi? La risposta tra i sospetti

La Nara -nelle nuove Instagram stories – si palesa, inoltre, diretta in Argentina per le registrazioni di un nuovo show. L’attende la nuova stagione della versione argentina de Il cantante mascherato, ¿Quién es la Máscara?, quindi il cambiamento -all’apparenza anche fisico con pancino sospetto di una gravidanza in corso- sarebbe dipeso dai sopraggiunti impegni professionali e non da un divorzio in cantiere tra lei e Mauro Icardi. Eppure sulla coppia di coniugi incombe il materiale audio reso pubblico dall’ex colf della procuratrice, in cui Wanda Nara sembra palesarsi stufa della condotta assunta dal marito, tanto da lanciare l’allarme “divorzio in arrivo” voluto da lei con il calciatore.

Wanda Nara ha un altro? "Divorzio da Icardi per altro calciatore"/ Rumors clamorosi

I diretti interessati al momento non toccano la questione audio, con la Nara che, incalzata dai follower catalizza l’attenzione su quella che sembra configurarsi come una ritrovata armonia del suo nucleo familiare, al di là degli impegni di famiglia. «Ho i bambini più straordinari del mondo, sono i più felici – fa sapere lei, palesando quindi che il trasferimento della famiglia in Turchia si sia rivelato un momento felice appagante per la sua famiglia-. Con ogni trasferimento e cambiamento. Domani iniziano la scuola per la seconda volta, quest’anno. E questa volta a Istanbul». La Nara poi rimarca, fornendo ulteriori dettagli sui progetti in cantiere, senza mai escludere la famiglia condivisa con il calciatore dai suoi pensieri : «Ho viaggiato per un fine settimana. Ho trasferito la mia famiglia. Presentazione e contratto. Ho cercato case e avuto colloqui con le scuole. Ho organizzato tutto. Domani iniziano le lezioni in Turchia mentre io torno in Argentina perché registriamo lunedì». E un interrogativo viene lecito: che Wanda Nara voglia in realtà nascondere la coniugale con Mauro Icardi annunciata?













© RIPRODUZIONE RISERVATA