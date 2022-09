Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la chat della lite/ “Vuoi gestire la mia vita anche da separati?”

Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la chat della coppia in fiamme: la moglie si chiede dove sia finito il marito

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro dell’attenzione mediatica -con una serie di screenshot estrapolati da una chat dei coniugi vip che vedrebbe i due vivere una fase tra alti e bassi, dopo il gossip del triangolo condiviso con Eugenia China Suarez -dove il calciatore avrebbe inferto una relazione extraconiugale con quest’ultima alla consorte. La chat infuocata giunge da un post via Instagram stories di Mauro Icardi, una serie di screenshot condivisi dal calciatore di proprietà del Paris Saint Germain in prestito al Galatasaray poi cancellati (probabilmente dopo la videocall di chiarimento a fine articolo, ndr)- in cui lui si rivolge alla moglie con un sonoro “Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica”, seguito poi da un’insistente procuratrice sportiva Wanda Nara con una serie di messaggi e chiamate per lui, bloccati con un intervento dell’argentino: “Que Pasa?” , tradotto dallo spagnolo, “che sta succedendo?”.

A questo punto, Mauro Icardi passa a mostrare una nuova serie di messaggi, quindi un’altra parte della chat di quella che sembra una lite tra coniugi via WhatsApp, con la Wanda che gli chiede come mai fosse uscito di casa anziché stare con il figlio. Un interrogativo a cui Mauro Icardi replica prontamente lasciando intendere di non doverle delle spiegazioni: “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?“.

Che sia la prova provata della separazione tra coniugi, l’ultima battuta? Non é finita qui, in realtà la storia.

Perché poi Wanda Nara passa a dargli del bugiardo, che direbbe bugie “da sposato e da single” e non solo. “Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te”, rincara la dose Wanda Nara intenta a sapere dove sia il marito, con il giocatore che tuona: “Quanto sei tossica!”.

In una storia successiva, Mauro Icardi condivide lo screen di una chiamata registratasi tra lui e Wanda Nara. Una chiamata in entrata per il calciatore e che lui commenta con l’ennesimo attacco alla moglie: “Tossica livello 1000”. Insomma, battute che sembrano il preludio della rottura tra coniugi di una chat in fiamme, ma poi arriva l’aggiornamento che spegnerebbe il vento della crisi coniugale. Lo screenshot di una videochiamata di coppia che immortala la moglie in pigiama a casa e il marito in solitaria fuori casa, con lei che gli sorride rincuorata. Insomma il marito non é fuori con un’altra e la consorte può dormire sonni tranquilli, almeno per il momento, con Mauro Icardi che chiude le stories intime: “Ti amo toxi”.

Basterà la videochiamata a spegnere le insicurezze di Wanda Nara nutrite su Mauro Icardi?











