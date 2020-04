Wanda Nara e Pupo/ Pagelle: Paolo Ciavarro bocciato insieme a Zequila (GF Vip 2020)

Gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020? Non pervenuti. In un primo momento sono stati troppo silenziosi poi l’emergenza Coronavirus li ha messi alla porta salvo poi riportare in studio Pupo lasciando fuori solo Wanda Nara prima rintanata a Parigi e adesso nella sua villa sul Lago di Como con buona pace delle malelingue. Se in tv però non sono riusciti a dire la loro sui concorrenti del reality in questa strana edizione, Alfonso Signorini è riuscito a rimetterli insieme per il settimanale Chi dove i due sono riusciti a stilare la loro particolare pagella con promossi e bocciati di questa edizione e lasciando i fan un po’ interdetti soprattutto quando si tratta di preferiti come Paolo Ciavarro o Patrick Ray Pugliese. L’unico punto in cui convergono i due opinionisti è Antonio Zequila. Pupo è convinto che ci sia stato qualcosa con Adriana Volpe ma che non avrebbe dovuto continuare a infierire quando lei si è messa sulla difensiva. Della stessa idea Wanda Nara che ha ribadito: “È un po’ particolare, ha il costante bisogno di dire quello che è, che non è, di lui con le donne… Poi va bene scherzare, ma penso che un uomo non debba proprio avere memoria di certe cose“.

WANDA NARA E PUPO PROMUOVONO ANDREA MONTOVOLI E ADRIANA VOLPE MA…

Wanda Nara e Pupo non sono poi d’accordo anche su altri protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 e se l’opinionista ammette che con Antonella Elia non ci avrebbe mai litigato “perché prevedibile nella sua follia”, la bella manager ammette: “Avrei potuto scontrarmi con lei nella casa. Convivere con una persona così non è facile. Ma ho visto e conosciuto anche la sua storia e un po’ mi ha conquistata”. Pupo poi punta il dito contro Paolo Ciavarro, reo di avere le idee poco chiare, e su Patrick Ray Pugliese “sicuramente un grande calcolatore e giocatore” mentre promuove Andrea Montovoli spiazzando tutti: “E’ sicuramente il figlio che non ho mai avuto”. E Wanda Nara? Le sue preferite sono state Rita Rusic e Adriana Volpe ma nessuna delle due sarà in finale questa sera?



