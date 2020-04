Wanda Nara VS Maxi Lopez/ “Non ho portato i miei figli al centro della pandemia!”

Non si placano i toni tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Solo pochi giorni fa infatti l’ex marito della showgirl argentina aveva duramente criticato l’ex moglie e madre dei suoi figli della sua scelta di portare in Italia la famiglia da Parigi, rompendo la quarantena imposta dall’emergenza coronavirus. Tramite i social Maxi Lopez aveva riservato parole al vetriolo per l’ex compagna, con cui si sa non corrono buono rapporti, accusandola di aver esposto i figli a rischi inutili, conducendoli nell’epicentro del contagio in Italia: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? “.

Dopo qualche giorno di silenzio però Wanda Nara si è di nuovo esposta, raccontando in esclusiva a Chi, la sua versione della vicenda. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti affermato: “Il mio ex Maxi Lopez mi ha accusato di aver portato i bambini da Parigi, dove si trovavano, in Italia, nel cuore della pandemia. Ma Maxi sa benissimo dove abitiamo: io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, la mia. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni”.

WANDA NARA VS MAXI LOPEZ, LA SHOWGIRL: “INVECE CHE ESSERE FELICE PER LE MIE ATTENZIONI DI MADRE…”

Ma non solo, perché nella lunga intervista la stessa Wanda Nara ha rincarato la dose, approfittando del momento anche per dichiarare il suo amore per l’Italia, paese che le “ha dato tutte le cose belle che abbiamo”. Nella lunga intervista infatti la showgirl argentina ha aggiunto: “Da Parigi, tutti i giocatori sono ripartiti per i loro Paesi, e noi ormai siamo italiani, se mi succede qualcosa preferisco che mi succeda qui, a casa mia. Il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui”. Pare dunque una scelta molto ben ragionata da parte della stessa Wanda Nara, che pure in chiusura lancia un ultima frecciata l’ex marito Maxi Lopez: “Era più rischioso andare in Argentina. Maxi, invece di essere felice per le mie attenzioni di madre…”.



